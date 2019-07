Allerede på 1990-tallet valgte klimaministeren ikke å fly i Europa. Men flyskam vil han ikke ha noe av.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) spiser av en kjøttfri rett, crepes med salat og granateple, og har økologisk hylleblomstsaft ved siden av. Han sitter på Det grønne kjøkken i Kongens gate, rett ned i gaten fra departementet. Her sitter han ofte og nyter gjerne økologisk eller vegetarmat.

Elvestuen sier klimaengasjementet var hovedgrunnen til at han meldte seg inn i Venstre i 1994.

– Jeg fløy ikke i Europa gjennom hele 1990-tallet. Jeg skal ikke si at jeg ikke fløy, for jeg var i USA flere turer. Men jeg har alltid tatt tog og kommer fra en togfamilie, sier Elvestuen og legger til at han i jobben som statsråd nå ofte er tvunget til å ta fly.

Men flyskam synes han ingenting om.

– Ikke bra med for mange moraliseringsdiskusjoner

Ta vare på havet og naturen, bruk mindre plast og alternative transportmidler der det er mulig, men ikke ha dårlig samvittighet, er budskapet fra klimaministeren.

– Jeg er opptatt av hva man klarer å få til. Jeg tror ikke det er bra hvis vi får for mange moraliseringsdiskusjoner. Man må stole på at folk klarer å ta egne valg og at de har en bevissthet. Det går an å gjøre det enklere for folk å gjøre gode valg samtidig som man også lar folk være litt i fred.

– Så folk skal ikke kjenne for mye på flyskam og kjøttskam?

– Nei, men de skal spise mindre kjøtt og de skal passe på å reise med tog når de har muligheten til det.

Klimakonflikt i regjeringen

Den siste tiden har det blåst rundt Elvestuen, etter at han til Dagbladet lanserte det avisen omtaler som «et av de strengeste klimamålene verden har sett».

Innen 2050 skal nemlig Norges klimautslipp reduseres med 90–95 prosent – uten bruk av kvotekjøp, ifølge Elvestuen.

Fakta: Kvotekjøp En klimakvote er en tillatelse til å slippe ut ett tonn av klimagassen CO₂ (karbondioksid) i atmosfæren. Et land kan få godskrevet utslippsreduksjoner innenfor egne grenser ved å investere i prosjekter som reduserer utslipp i andre land som har forpliktelser til Kyoto-avtalen. Dersom et land har større kvote enn det slipper ut, kan man selge overskuddet. Land med for store utslipp, kan kjøpe kvoter av andre. Hensikten med klimakvotesystemet er å bidra til å redusere utslippene av klimagasser på en kostnadseffektiv måte. Norge har lenge lent seg på å kjøpe kvoter for å oppfylle krav i klimapolitikken. Kilde: snl.no

Noen særlig støtte i egen regjering har han ikke fått, og statsminister Erna Solberg mener Elvestuens forslag er for bombastisk.

Men én ting er de altså enige om: Flyskam, kjøttskam og alle andre former for skam er ikke veien å gå for å få politisk endring.

Elvestuen vil imidlertid ikke gå med på at uenigheten i regjeringen på klimafeltet er et stort problem.

– Regjeringen står samlet. Uenigheten gjelder også partiene som er i opposisjon på Stortinget. Regjeringen er mye mer radikal enn det en samlet opposisjon på Stortinget er, mener han.

– Politikk er å gå inn og ta kampene og posisjonene, og det fører til at man kan få møkk på fingrene og blod på hendene for å oppnå resultater. For Venstre og meg er det dette det handler om.

– Møkk på fingrene og blod på hendene?

– Jo, men oppgaven og alvoret er så stort at når man har muligheten, så må man inn i posisjon for å drive frem nødvendig endring og oppnå ytterkanten av det man klarer.

Fakta: Klimamålene I klimaloven er det nedfelt at Norge har som mål å kutte klimautslippene her til lands med 80–95 prosent. Regjeringen har derimot gått lengre i Granavolden-plattformen, der det står at regjeringen vil «gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, hvor klimagassutslippene reduseres med 90–95 prosent». Uenigheten går på om dette er med eller uten bruk av kvotekjøp. Frp har vært tydeligst motstander av Elvestuens forslag. Også statsminister Erna Solberg har gått langt i å skyte ned forslaget, mens klimapolitisk talsperson Stefan Heggelund er mer åpen og sier «det må planlegges for å ta dette innenlands». Kilde: regjeringen.no, Dagbladet

Ingen endring på 25 år

Samtidig som klimaministeren lanserer klimamål for nullutslipp om 31 år, har klimautslippene i Norge ligget mer eller mindre fast de siste 25 årene. Hva gjør at Elvestuen tror vi kommer til å klare å gjennomføre så drastiske kutt de neste 30 årene?

Han vedgår at det i sum har vært små forandringer i det totale utslippet, men mener teknologien nå gir helt andre muligheter.

– Det som er endringen, er at vi er der i teknologiutviklingen at den kan tas i bruk i mye større omfang, og da særlig innen transport. Elbil er bare det første leddet, og vi i Norge viser hvor fort det kan gjøres.

– Det er mitt ansvar, et politisk ansvar, at vi oppnår de resultatene som er nødvendig når det gjelder å ta vare på natur og kutte utslipp. Men i det så ligger det også å gjøre det enklere for folk og bedrifter å ta miljøvennlige valg, sier den selverklærte «grønne næringsministeren».

Incentivordninger for grønn næring er bedre virkemidler enn skam og dårlig samvittighet, mener han.

Mener han oppnår mye

I en kommentar skriver Andreas Slettholm, kommentator i Aftenposten, at klima- og miljøministeren bruker det som en politisk strategi å lansere radikale, oppsiktsvekkende mål langt frem i tid for å dekke over manglende resultater nå.

At det mangler handling på kort sikt, er Elvestuen uenig i. Han viser blant annet til at regjeringen har lagt frem handlingsplan for grønn skipsfart, fått på plass et nullutslippsfond for tungtransport på én milliard kroner og lansert støtteordning for hurtigbåter i revidert budsjett.

– Vi gjennomfører massevis av tiltak nå, men man må også ha perspektivet mot 2050 for å vite hvor radikal endringen må være og hvor omfattende omleggingen må bli. Og den sannheten må fortelles nå.