Valgkomiteen i Trøndelag er nå samlet: – En brutal uke

Flere peker på stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol som ny leder av Trøndelag Ap. Nå er valgkomiteen samlet for å lage sin nye innstilling.

Stian Wallum

Roy Tommy Bråten Journalist i Adressa

28. aug. 2020 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

(Adresseavisen): Rett før kl. 13 fredag kom leder Arild Grande og deler av valgkomiteen i Trøndelag Ap inn på kongresshotellet i Trondheim for å bestemme hvem de vil ha som ny leder. Ingvild Kjerkol pekes på som en god kandidat.

For fire dager siden var det en enstemmig og samlet valgkomité som innstilte Trond Giske til samme posisjon. Den gang sa komitéleder Arild Grande at det var viktig å komme frem til et enstemmig forslag.

