Hver tiende velger stemmer taktisk. Det kan avgjøre regjeringsspørsmålet, sier valgforsker.

På valgdagen 11. september står slaget om regjeringsmakten i Norge. Dersom Venstre havner under sperregrensen, blir det meget vanskelig å etablere et borgerlig flertall. Selv om det på den siste Aftenposten-målingen var borgerlig flertall selv med Venstre under sperregrensen.

– Kan vi regne med at høyrevelgere vil stemme taktisk og hjelpe Venstre over sperregrensen?

– Det er ikke sikkert. I denne valgkampen sa Venstre først at det ikke ville støtte en regjering der Frp var med og ville ha en blågrønn regjering. Senere har partiets leder, Trine Skei Grande, gjort det klart at hun foretrekker en Solberg-regjering, selv om det betyr en H/Frp-regjering. Ulike signaler og uenighet i Venstre kan ha skapt tvil hos Høyres velgere om Venstre er til å stole på i regjeringsspørsmålet, sier professor og valgforsker Bernt Aardal.

Omtrent hver tiende velger stemte taktisk ved valget i 2013, viser Valgundersøkelsen, som Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) utfører.

Hvem stemmer taktisk?

Kombinasjonen av sperregrensen og utjevningsmandater er ifølge Aardal noe som stimulerer til taktisk stemmegivning.

– Så likt som det er nå, kan taktisk stemmegivning avgjøre regjeringsspørsmålet, sier han.

– Hvem er det som stemmer taktisk?

– Velgere som bestemmer seg i siste liten, har vanskelig for å bestemme seg og har en svak ideologisk tilknytningen til det partiet de liker best. Det er ikke de mest kunnskapsrike velgerne som stemmer taktisk, forklarer han.

Men Venstre hadde i 2005 suksess med å be om sympatistemmer fra Høyre.

Sponheim fikk høyrevelgere

– Den gangen hadde daværende partileder Lars Sponheim suksess med å be høyrevelgere stemme taktisk. Venstre, som falt under sperregrensen i 2001, kom over i 2005. Han argumenterte med at dette var viktig for å sikre den borgerlige regjeringen, sier Aardal.

Appellen styrket Venstre, men reddet ikke Bondevik-regjeringen. Jens Stoltenberg overtok og dannet den rød-grønne regjeringen.

Det samme skjedde med SV i 2013. Det at SV kom over sperregrensen på fire prosent (4,1), ga partiet en økning på seks mandater. Dersom det ikke hadde brutt sperregrensen, ville partiet bare hatt ett mandat. SV brøt sperregrensen takket være taktisk stemmegivning fra Ap-velgere, fremgår det av boken Valg og velgere, en studie av stortingsvalget 2013, som er redigert av Aardal og Johannes Berg.

I det samme valget fikk Frp tre mandater på taktisk stemmegivning. Mens Høyre mistet fire, Ap to, MDG to og Rødt ett mandat.

Redningsaksjonen for SV reddet ikke Stoltenberg-regjeringen.

Stemmer ikke på favoritten

I de målingene som er gjort i undersøkelsen, er det i underkant av 10 prosent av velgerne som stemmer taktisk i den forstand at de stemmer på et annet parti enn det de liker best.

– Er denne type taktisk stemmegivning mer utbredt på borgerlig enn på venstre side, for eksempel?

– Nei, vi har ikke noe tall som underbygger det. Derimot er dette et storebror eller storesøster fenomen. Det vil si at velgere som sympatiserer med store partier, låner bort sin stemme til mindre partier, forklarer Aardal.

Undersøkelsen viser også at velgere som sympatiserer sterkest med små partier, kan stemme på de større fordi deres førstevalg ikke har mulighet til å bli innvalgt. I 2013 viste undersøkelsene at 3,96 prosent av velgerne hadde MDG som sitt favorittparti, men bare 2,8 prosent stemte på det.