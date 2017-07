Ap vil ikke ha hjelp fra private om kommuner svikter sin «kjærlighetsgaranti» overfor eldre

Blir begge i et parforhold pleietrengende, mener Ap at de skal få bo sammen på sykehjemmet og slippe å bli splittet, slik det finnes eksempler på at par er blitt.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre mandag la frem Aps eldresatsing for de neste fire årene, var en såkalt «kjærlighetsgaranti» på sykehjem ett av mange tiltak.

– Eldre som har delt et langt liv, skal ha rett til å bo sammen også når de blir gamle og må flytte på institusjon, mener Støre. Ifølge den garantien Ap nå utsteder, skal ektepar og samboere ha rett til å bo sammen når de blir gamle og må bo på institusjon.

– Det må inn i lovverket at man har rett til det, konkretiserer den tidligere helse- og omsorgsministeren.

Ikke inspirert av egne foreldre

Støre, som mistet faren sin i vinter, har gitt uttrykk for at foreldrene en periode var usikre på om de fikk felles plass på kommunalt sykehjem. Det var en medvirkende årsak til at de en kort periode selv valgte å betale for å bo på et privat pensjonat.

Han gir uttrykk for at usikkerheten om å få bo sammen «ga en utrygghet i livene deres» som han mener eldre bør få slippe.

Ifølge Støre var det ikke foreldrenes situasjon som førte til at han og Ap i vinter signaliserte støtte til en «kjærlighetsgaranti». Det var rapporter fra flere deler av landet om eldre par som ikke får være sammen, samtidig som kommuner som planlegger godt, klarer å gi et felles tilbud.

Nei til privat tilbud, om garantien ikke innfris

På spørsmål om kommuner som kun benytter offentlige sykehjem og sliter med å innfri garantien, da vil måtte kjøpe plasser av private - hvis den finnes i nærheten - svarer Støre slik:

– Nei, det vil ikke ligge i garantien. Men det vil ligge i den at kommunene forsikrer seg om at de i organiseringen av omsorgstilbudene tar høyde for at par som ønsker være sammen, kan få det.

– Men innen hva slags frist? Eldre i en slik livsfase vil vel ikke kunne vente lenge?

– Nei, det må vi sette oss ned med fagmyndighetene og drøfte når vi kommer i regjering, sier han.

Han poengterer at en lovendring om en slik rett, vil være en markering overfor kommunene om at dette er noe som forventes av dem.

– Hvis en kommune - f.eks. innen en frist på 3–4 måneder likevel ikke klarer det, så innebærer altså ikke Aps garanti at den skal løses med privat hjelp?

– Da er løsningen at det offentlige må skjerpe seg, og ta tak slik at den rettigheten gjelder, sier han.

Slik gikk det til at en formulering om privat omsorg ble klippet ut, omtalt i avisen og dermed limt inn igjen i Aps partiprogram.

Motvilje mot private løsninger

Støre understreket på pressekonferansen at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.

– Kan Ap se for seg at det offentlige bidrar med investeringstilskudd til private omsorgsboliger?

– Det er kommunene som gjør de vurderingene. Det kommer til å bli behov for nye boformer og nye bofellesskap og nye modeller, sier han og gir uttrykk for at Ap vil ha en gjennomgang av Husbankens regelverk. Men han understreker at Ap mener eldreomsorgen er et offentlig ansvar.

Ikke et absolutt nei til private

– Men det er kommunene som til syvende og sist avgjør hvordan de når sine mål. Vi vil ikke detaljstyre.

– Kan det ikke bli så stort behov for omsorgsboliger at man må ha en kombinasjon av offentlig og privat innsats for å klare utbyggingen?

– Det kan hende, men det er det den enkelte kommune som må avgjøre. Det ligger ikke noe absolutt nei når det gjelder det, men det må ikke tolkes på noen måte som om det offentlige fraskriver seg ansvar og åpner for løsninger som ikke kommer alle til gode, sier Ap-lederen som gjerne ser at det bygges sykehjem og studentboliger i tilknytning til hverandre. I en slik modell kan studentene bo billig mot å hjelpe eldre med tjenester som ikke er av helsemessig art.