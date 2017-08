Dette er skattekuttene Fremskrittspartiet lover i sitt program.

Anslåtte reduserte offentlige inntekter i milliarder kroner.

1) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL AVSKAFFES

Anslått inntektstap:

formuesskatt: 14 mrd. kr

kommunal eiendomsskatt: 11 mrd. kr

dokumentavgift: 8 mrd. kr

arbeidsgiveravgift for lærlinger: 1 mrd. kr

flypassasjeravgiften: 1,6 mrd. kr

Samlet kutt i skatter og avgifter angitt over: 35 milliarder kroner avrundet.

2) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL REDUSERES «BETYDELIG»

Aftenposten har tatt utgangspunkt i anslåtte inntekter i statsbudsjettet for 2017. «Betydelig» er forutsatt å bety regelendringer som gir 25 prosent kutt i inntektene fra avgiftene. Gitt denne forutsetningen blir anslått inntektstap:

engangsavgift ved kjøp av ny bil: 4 mrd. kr

årsavgiften på bil: 2,5 mrd. kr

omregistreringsavgift skal reduseres betydelig og «kun dekke de faktiske kostnader ved omregistrering av kjøretøy»: Ukjent

Samlet kutt i skatter og avgifter angitt over: 7 milliarder kroner avrundet.

3) DISSE SKATTENE OG AVGIFTENE SKAL «REDUSERES»

Aftenposten har tatt utgangspunkt i anslåtte inntekter i statsbudsjettet 2017. «Reduseres» er forutsatt å bety halvparten av «betydelig», det vil si regelendringer som gir 12,5 prosent kutt i inntektene fra avgiftene. Gitt denne forutsetningen blir anslått inntektstap, avrundet:

avgiftene på tobakk: 1 mrd. kr

avgiftene på alkohol: 2 mrd. kr

Samlet kutt i skatter og avgifter angitt over: 3 milliarder kroner.

4) ANDRE SKATTER SOM SKAL «REDUSERES»

Anslått inntektstap, avrundet (og valgt forutsetning):

selskapsskatten skal ned til 23 prosent som en del av skatteforliket: 2,5 mrd. kr

Skatten på lønn skal «reduseres». Anslått utbetalt lønn (basert på SSB) 1250 mrd. Kr. Anslått gjennomsnittlig skatt 25 prosent gir 300 mrd. kr i skatt på lønn.

Aftenposten forutsetter her en reduksjon på rundt 3 prosent, det tilsvarer rundt 10 mrd. kr

Samlet kutt i skatter og avgifter angitt over: 12 milliarder kroner avrundet.

5) FRADRAG FOR TJENESTER I HJEMMET

FrP vil innføre et såkalt ROS- (renhold, omsorg og servicearbeid) og ROT-fradrag (rehabilitering, ombygging og tilbygg) i inntekt for utførelser av tjenester i hjemmet.

en offentlig utredning fra 2014 beregnet inntektstapet bare fra ROT-fradraget: 8 mrd. kr netto

Samlet kutt i offentlige inntekter som følge av de to fradragene: Minst 8 milliarder kroner.

********************************************************************************

I sum gir dette kutt i de offentlige inntektene med minst 65 milliarder kroner. Dette er tre ganger så store lettelser som regjeringen har gitt i 2014–2017.

********************************************************************************

Anslagene over er usikre. De er gjort av Aftenposten på grunnlag av tall i statsbudsjettet 2017, andre offentlig tilgjengelige kilder og egne forutsetninger det er gjort rede for over. Det er ikke tatt hensyn til sammenhenger som gjør at regelendringer kan endre aktiviteten og tilpasningene i økonomien.

I tillegg til disse tallfestede anslagene er det en rekke andre forslag i Fremskrittspartiets program om økte fradrag, reduserte avgifter og bruk av skattestimulering for å nå et mål (Se faktaramme under). Hva de vil innebære av skattekutt, har vi ikke beregnet.