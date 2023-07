Politiet patruljerte på Utøya: – Det er en politisk kamp å ha sommerleir på øya

En Twitter-utveksling førte til politi på sommerleiren til Rød Ungdom (RU).

Liv Müller Smith-Sivertsen er leder for Rød Ungdom. Vis mer

– Folk kan si at vi overreagerte på meldingene, men da skjønner man ikke hvordan det er å være aktiv på venstresiden og ha sommerleir på Utøya.

Det sier den nylig valgte RU-lederen Liv Müller Smith-Sivertsen.

– Jeg er ekstremt sint, provosert og forbannet egentlig.

Som følge av det RU oppfattet som en truende Twitter-melding, ble politiet onsdag forrige uke tilkalt til Rød Ungdoms sommerleir.

Twitter-utvekslingen

Det er onsdag ettermiddag forrige uke. Det er første hele dag av den årlige sommerleiren til Rød Ungdom. RU-lederen viser internasjonale gjester rundt på Utøya. Så spraker det i walkietalkien hennes. Hun må komme tilbake til leiren.

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer. Så får jeg se et bilde av en tweet fra Norgesdemokratene-politiker Tore Rasmussen.

Det var et bilde fra talerstolen på Utøya som sparket i gang meningsutvekslingen mellom Sofie Rana og Tore Rasmussen. Vis mer

Tweeten var en del av en meningsutveksling mellom Rasmussen og Rødt-politiker Sofia Rana. Sistnevnte hadde deltatt i en panelsamtale på RU-leiren tidligere på dagen.

«Det ville vært forferdelig om noen var så ekstreme at de tok inspirasjon fra Rødt-politiker Sofia Rana sin støtte til batong- og knivangrep mot sovende barn på sommerleir, og angrep Rød Ungdom», skrev Rasmussen.

Rasmussen var tidligere sentral i den nynazistiske organisasjonen Vigrid. I nyere tid har han blant annet vært aktiv i den høyreekstreme bevegelsen «Generation Identity».

– Vi går til Norsk Folkehjelp og ansatte på Utøya og spør «hva tenker dere?» De sier ring politiet. Da gjør vi det, forteller RU-lederen Smith-Sivertsen.

Onsdag kveld kommer politiet til øya.

– Det som er viktig for meg å få frem, er at vi kun har fulgt rådene og anbefalingene til politiet.

Sommerleiren til Rød Ungdom er blitt arrangert på Utøya i en rekke år. Vis mer

– En hundefløyte

Smith-Sivertsen tror ikke Rasmussen selv hadde voldelige intensjoner. Hun er likevel redd for hva slags ringvirkninger den typen tweets kan ha.

– Vår bekymring er at vi ikke vet hvem som følger med på ham. Det eneste vi vet, er at det er høyreekstreme, og at han selv har koblinger til det nynazistiske miljøet.

– Selv om ikke han har planlagt noe, kan andre lese tweeten og bli inspirert. Det er ubehagelig å vite.

RU-lederen mener at uttalelsen er en hundefløyte hundefløyteEn hundefløyte er uhørlig for mennesker, men veldig hørbar for hunder. Begrepet spiller på dette. En politisk hundefløyte er et skjult budskap som er rettet for å bli forstått av en spesiell gruppe, uten at resten av samfunnet får det med seg. Man bruker ord som i seg selv ikke er problematiske, og gir dem en ny betydning som kun noen grupper kan forstå.. Dette er kjent stoff fra ytre høyre, mener hun.

– Rasmussen kan si at han ikke oppfordrer til vold, men alle på venstresiden som ser meldingene, skjønner at tweeten er ment å skremme oss.

Rød Ungdom-leder Liv Müller Smith-Sivertsen. Vis mer

Uberettiget bekymring

Tore Rasmussen mener RUs bekymring var uberettiget. Ifølge ham var Twitter-meldingen en reaksjon på Sofia Ranas deltagelse på sommerleiren.

«Jeg synes ledelsen i RU derimot burde tenke seg om hvilke signal de sender til sine medlemmer når de inviterer Sofia Rana, som har støttet et brutalt kniv- og batongangrep mot barn på sommerleir», skriver han på e-post.

Rana kjenner seg ikke igjen i at hun har bidratt til å skremme leirdeltagerne, ei heller at hun støtter et brutalt kniv- og batongangrep mot barn på sommerleir. Les mer om det nederst i artikkelen.

«Min tweet til Rana påpekte at det var hyklersk av henne å delta på et arrangement nettopp på Utøya, når hun selv støtter angrep på annerledestenkende.»

Han påpeker at han ble feilsitert av Rana på Twitter, og han mener dette skapte unødvendig frykt.

«Dette er totalt uansvarlig og umoralsk. Særlig ovenfor barna på sommerleiren.»

– Prøver å ramme meg

Sofia Rana mener at det er fullstendig uansvarlig å skrive den type tweet som Tore Rasmussen gjør.

– Når det kommer fra en person med hans bakgrunn skal man ikke ta lett på det. Han har vært tungt inne i det nynazistiske miljøet.

– Og selv om han ikke mente at tweeten var en trussel, mener jeg at den ikke kan leses på noen annen måte.

Twitter-tråden har tynget Rana.

– Jeg skjønner jo at jeg ikke er personlig ansvarlig for det som har skjedd, men jeg får veldig dårlig samvittighet.

I ettertid har Rana slettet Twitter-tråden som skapte rabalder.

– Jeg skulle nok ikke lagt ut meldingene etter den første tweeten, vedgår hun. Den omtalte tråden er nå slettet.

Går ikke i glemmeboken

Hendelsen har satt en støkk i RU-leder Smith-Sivertsen.

Etter terroren 22. juli 2011 har det pågått et stort arbeid fra mange hold med å «ta Utøya tilbake». I likhet med AUF arrangerer også Sosialistisk Ungdom sine årlige sommerleirer på øya.

RU-lederen mener at forrige ukes situasjon ble en viktig påminnelse for hvorfor det er viktig å arrangere sommerleirene på øya.

– Det viser hvorfor vi skal fortsette. Hvorfor vi ikke skal la oss skremme vekk.

– Det eneste jeg vil, er at våre medlemmer kan drive med aktivitet, lære og jobbe for en bedre verden uten at det skal føles utrygt.

Politiet har ikke opprettet noen sak etter hendelsen, men Smith-Sivertsen sier at Rød Ungdom ikke kommer til å legge fra seg saken.

– Om det blir en anmeldelse eller noe annet er for tidlig å si, men det er klart at dette ikke kommer til å gå i glemmeboken.

Antifascister til angrep

Med sine anklager mot Rana refererer Rasmussen til en video hun tidligere har delt på Twitter. Videoen er lagt ut av en fransk aktivist og viser antifascister gå til angrep på en teltleir. Arrangementet var i regi av organisasjonen Action française. Ifølge Rana er ikke den franske sommerleiren Rasmussen referer til for barn, men heller kamptrening for høyreradikale voksne.

Rasmussen på sin side mener arrangementet er en sommerleir for barn. Det kommer ikke frem i videoen om de som er i teltene er barn eller voksne.