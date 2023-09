Ekspert om Finnes' verdipapirhandel: Veldig mye og svært avansert

Sindre Finnes har drevet med svært avansert handel av verdipapirer og må ha fulgt med på markedet meget nøye, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Erna Solbergs ektemann har drevet med en svært avansert form for aksjehandel, sier Nordeas investeringsdirektør. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 13:07 Oppdatert: 15.09.2023 13:47

– Her er en som må ha fulgt med på markedet mer enn mange profesjonelle investorer, sier Næss til NTB.

Fredag offentliggjorde Høyre listen over aksjehandelen til Solbergs ektemann. Den viser at Sindre Finnes gjorde 3640 handler i aksjer og andre verdipapirer i perioden kona var statsminister.

– Det er veldig mye, sier Næss.

Brutto handlet han for 118 millioner kroner i perioden, har Næss regnet seg frem til. Mandag 15. mars 2021 gjennomførte han hele 62 handler.

– Når du handler over 60 ganger på en dag, er du opptatt av kicket av kjøp og salg. Men på en annen side – hvis du tjener penger på det, så er du flink, sier han.

Sindre Finnes' må ha fulgt med på markedet ekstremt nøye, hevder Robert Næss. Vis mer

– Må ha gått ut over ett eller annet

Til DN sier han at handlene har mønstre som kan indikere spillegalskap.

– Men han har ikke sølt bort pengene. Det ville en spillegal person ha gjort. Han har vært flink og/eller brukt mye tid og ressurser på dette, sier Næss.

Han stiller spørsmål ved hvordan Finnes kan ha hatt tid til dette samtidig som han har hatt en 100 prosent stilling. Det samme gjør daytrader Svend Egil Larsen.

– Jeg som fulltidstrader har 2500 sluttsedler i året. Her har vi en som har cirka 1000 og en 100 prosent stilling. Det må ha gått utover et eller annet, sier han til DN.

Dyrt og avansert

Det er ikke bare antall handler som er oppsiktsvekkende. Finnes har brukt svært avanserte og dyre finansielle instrumenter som brukes for å tjene penger kortsiktig. Han har over 1000 slike handler, ifølge investeringsdirektøren.

– Dette er trading hvor mange kan tape alle pengene sine. Det krever at du følger utrolig nøye med på markedet. Det er veldig vanskelig å time dette, sier Næss.

– Kortere tidshorisont

Paul Harper, aksjestrateg hos DNB Markets, forklarer at produktene Finnes har kjøpt, såkalte Bull og Bear-produkter, stiger og faller mer enn aksjene eller indeksene de representerer.

– Dette er produkter som er beregnet for investeringer med kortere tidshorisont. Produktene er mer vanlige for investorer som er aktive på børsen, sier Harper.

Bull og Bear er amerikansk finans-slang, som viser hvilken retningen produktet har. I denne sammenheng betyr «bull» at du tjener penger hvis aksjene stiger, mens «bear» betyr at du tjener penger hvis aksjen produktet representerer faller

Videre har mange av disse handlene vært belånt i forskjellig grad, mange av dem svært tungt belånt. Det betyr at man kan gå inn med relativt liten innsats og kan tjene store penger. Det er mulig fordi man betaler litt ekstra for produktet, men får med et lån på kjøpet.

Når Finnes eksempelvis har kjøpt et produkt med navn «Bull OBX X10», betyr det at han tjener penger hvis Oslo Børs (OBX-indeksen) stiger. For hvert prosentpoeng børsen stiger, stiger investeringen hans ti ganger dette. Dette gjør at svingninger i markedet påvirker prisen i større grad.

I prospektet står det at det nevnte konkrete produktet er egnet for avanserte investorer med solid forståelse og kunnskap om finansielle produkter og transaksjoner. Det har høyeste mulig risikonivå. Den anbefalte perioden man bør eie produktet, er én dag, ifølge Nordea.

1,8 millioner i gevinst

– 11. juni 2020 handlet han 22 stykker. Tidlig på dagen trodde han dagen skulle ned, og senere trodde han det skulle opp.

Dette dagen var den verste børsdagen den koronasommeren. Hovedindeksen på Oslo Børs falt da tre prosent.

– Dedikerte tradere vil gjøre noe sånt. Det er mye kostnader i disse instrumentene, og det holder ikke å være passe flink, sier han.

Ifølge Solberg har Finnes hatt omtrent 1,8 millioner kroner i nettogevinst på børsnoterte aksjer i perioden Solberg var statsminister.

– Det er bra, for det koster mye å handle, sier Næss.

– Ingen personalsak

Sindre Finnes jobber som fagsjef i Norsk Industri.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen sier til Aftenposten at de ikke har grunnlag for å starte en personalsak mot Sindre Finnes.

Finnes er ansatt i Norsk Industri som fagsjef og tallknuser.

– Jeg må som sjef vurdere Sindre ut fra våre egne regler, og det har jeg gjort. Det foreligger ingen indikasjoner på at han har brutt våre regler, sier Lier-Hansen.

– Dette er ikke et forsøk på å bagatellisere ting, men saken dreier seg primært om tillitsforholdet mellom Sindre og Erna, og Sindres manglende oppfølging av råd fra Statsministerens kontor, sier han.