Clemet om Rødts våpen-nei til Ukraina: Sannsynligheten veldig stor for at Ukraina utslettes

Det har kommet massiv kritikk mot Rødt etter debatt om våpenhjelp til Ukraina.

Kristin Clemet, tidligere sentral Høyre-politiker, nå leder av tankesmia Civita, er klar på hva som kommer til å skje dersom Vesten hadde fulgt Rødts politikk om å ikke sende våpen til Ukraina.

18.01.2023 07:11 Oppdatert 18.01.2023 11:56

Det er det eneste partiet i Stortinget som har sagt nei til å sende våpen til Ukraina. Det har den siste tiden blusset opp en kraftig debatt i partiet om dette synet.

Tirsdag var det tema for Debatten på NRK.

Sentralstyremedlem Joakim Møllersen holdt der fast på at Ukraina har rett til å forsvare seg, men at Norge ikke bør forsyne dem med våpen. Møllersen mente at det i all hovedsak er Nato og «noen få venner» som sender våpen.

Etter sending har det kommet mange sterke reaksjoner mot Rødt.

Ukraina utslettes og Russland går videre

Kristin Clemet, leder for den konservative tankesmia Civita, skriver på Twitter:

«Hvis Russland gir seg, blir det fred. Hvis Ukraina gir opp, blir de utslettet. Tydeligvis vanskelig å forstå i Rødt og i deler av SV».

Overfor Aftenposten utdyper den tidligere statsråden om hvorfor hun reagerer så sterkt på Rødts representant og våpen-nei til Ukraina.

– Fordi da er sannsynligheten veldig stor for at Ukraina utslettes og at Russland tar det som en indikasjon på at de bare kan gå videre, sier Clemet.

– Jeg er helt enig med Jens Stoltenberg som sier at de fleste kriger ender ved forhandlingsbordet. Men det er Ukraina som må bestemme når de er i en posisjon til å gå til forhandlingsbordet.

– Hvordan vil du karakterisere utspillet til Rødt?

– Jeg er i hvert fall sterkt, sterkt, sterkt uenig i det – som vel nesten alle er. Fordi effekten av det er så alvorlig, sier Kristin Clemet.

Bjørnar Moxnes mener NRK ikke ville slippe Rødt-ledelsen til i Debatten.

– Var ikke invitert

Rødt-leder Bjørnar Moxnes slår onsdag morgen tilbake i et innlegg på Facebook.

«Jeg lytter til kritikk, men akkurat denne må først og fremst rettes mot statskanalen. Jeg var ikke invitert. Det var heller ingen andre fra arbeidsutvalget eller stortingsgruppen», skriver han.

Han skriver at Rødt onsdag ettermiddag fikk en invitasjon til å delta, men da kun for å møte Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Han har sagt at Rødts holdning til våpenstøtte kan gå utover samarbeidet i bystyret i hovedstaden.

«NRK var tydelige på at det ikke var aktuelt å delta i hoveddelen av debatten om angrepskrigen mot Ukraina», skriver Moxnes.

Han skriver at det er ulike syn i Rødt om våpen til Ukraina. Tema skal opp på landsmøte til våren.

Moxnes skriver at han som leder ikke vil foregripe debatten i partiet.

Bidrar ikke i frihetskampen

Høyres Ine Eriksen Søreide mener det er forskjell på defensive og offensive aktører, og det er Russland som er den offensive aggressoren.

Ine Eriksen Søreide (H) mener Rødts standpunkt er både historieløst og fullstendig uansvarlig.

– Vi ser daglig grusomme bilder fra Ukraina, der russerne målretter angrep mot sivile og sivil infrastruktur for å skape så mye død og ødeleggelse som mulig. Det kan vi ikke sitte og se på, mener den tidligere forsvars- og utenriksministeren.

Hun mener Bjørnar Moxnes og Rødt snakker til stadighet om hvor viktig Ukrainas frihetskamp er, men at de ikke er villige til å bidra med det de trenger for å føre frihetskampen.

– Det har jeg store vanskeligheter med å akseptere. Politikk har konsekvenser. Og konsekvensen av Rødts politikk er at Ukraina ikke skal få forsvare seg og at imperialisten Russland dermed vinner krigen og viser at makt går foran rett.

– Hvorfor er det viktig at Norge bidrar med sin støtte?

– Fordi det er det eneste rette. Ukraina har som alle andre land en selvsagt rett til å velge sin egen vei. Vi kan ikke tillate at Russland får føre sin brutale og urettmessige krig mot et fritt land og et fritt folk. Ukraina fører en forsvarskamp. Vår jobb er å bistå ukrainerne så godt vi kan, mener Ine Eriksen Søreide.

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus mener Rødt må snu i saken om våpenstøtte til Ukraina.

RU-leder vil sende våpen

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus ber partiet om å endre syn på våpenstøtte til Ukraina, skriver Klassekampen.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier Bekkhus.

Hun møter imidlertid motbør hos sin egen nestleder Liv Müller Smith-Sivertsen, som sier til avisen at hun mener det er bra at debatten kommer, men at hun mener Rødts nåværende linje er riktig.

Rød Ungdom skal behandle saken på et landsstyremøte i slutten av januar.