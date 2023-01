Sterke reaksjoner etter «Debatten». Rød Ungdom-leder ber nå partiet snu om Ukraina-hjelp.

Alberte Tennøe Bekkhus mener det er naivt av Rødt å bare støtte sivil og humanitær hjelp til Ukraina.

Rød Ungdoms leder Alberte Tennøe Bekkhus mener Rødt må snu i saken om våpenstøtte til Ukraina.

18.01.2023 07:11

Hun er leder for Rød Ungdom og sitter også i sentralstyret i Rødt. Hun er enig i forslaget om linjeskifte i spørsmålet om våpen til Ukraina, skriver Klassekampen.

Partiets holdning til våpenhjelp til Ukraina var tema for Debatten på NRK tirsdag kveld. I etterkant kom det sterke reaksjoner. Sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt holdt der fast at Norge ikke bør forsyne Ukraina med våpen.

Nå har altså Bekkhus landet på et annet standpunkt.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun.

Møter motbør

Lederen i Rød Ungdom møter imidlertid motbør hos sin egen nestleder Liv Müller Smith-Sivertsen, som sier til avisen at hun mener det er bra at debatten kommer, men at hun mener Rødts nåværende linje er riktig.

Rød Ungdom skal behandle saken på et landsstyremøte i slutten av januar.

Rødt har som eneste parti i Stortinget sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men flere partiveteraner har den siste tiden tatt til orde for at partiet må snu. Leder Bjørnar Moxnes har hilst debatten velkommen.

Kraftige reaksjoner

Under programmet «Debatten» på NRK tirsdag kveld sto sentralstyremedlem Joakim Møllersen i Rødt fast på at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han hevder at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner hos flere politikere, skriver VG.

– Utrolig

– Det er helt utrolig å høre Rødt på «Debatten» snakke om krigen i Ukraina som en teoretisk og hypotetisk situasjon, tvitrer Venstre-leder Guri Melby.

Hun skriver videre at «selv om ikke partiledelsen deres er til stede på #nrkdebatt nå, husk: Det vi nå hører er Rødts offisielle politikk. De vil ikke hjelpe Ukraina med våpen for å stå opp mot Putins brutale krigsmaskin».

Også SVs Kari Elisabeth Kaski reagerer.

«Klarer ikke fri meg fra å tenke at motstanderne mot å sende våpen i Rødt (og tidligere i eget parti) argumenterer som om dette er en teoretisk øvelse og Ukraina er i en teoretisk krig», skriver hun på Twitter.

Kristin Clemet, leder for den konservative tankesmia Civita, er også tydelig: «Hvis Russland gir seg, blir det fred. Hvis Ukraina gir opp, blir de utslettet. Tydeligvis vanskelig å forstå i Rødt og i deler av SV», skriver hun.