Industri- og Næringspartiets osloleder mener seg utsatt for journalistisk overgrep

Førstekandidaten for Industri- og næringspartiet i Oslo kalte partilederen diktatorisk og løgnaktig. Etterpå innkalte hun til pressekonferanse og gikk til frontalangrep på avisen som siterte henne.

Inger Thorbjørnsen på vei inn til pressekonferansen tirsdag ettermiddag. Hunn sier at hun driver med politikk for å hjelpe folk i hverdagen, og at hun var helt uforberedt på det hun opplever som brutal journalistikk. Vis mer

– Dette er min historie, og den er ganske sørgelig, innledet Inger Thorbjørnsen på en hastig innkalt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun leder Industri- og Næringspartiet i Oslo, og står øverst på partiets liste ved valget i hovedstaden.

Meningsmålinger tyder på at partiet kan komme på vippen og avgjøre om det blir rødt eller blått byråd.

Bakteppet for pressekonferansen var at det tirsdag ble kjent at Thorbjørnsen i et internt notat hadde omtalt egen partileder som løgnaktig og diktatorisk.

Thorbjørnsen beskrev seg selv som en fersk politiker med «sensibel natur». I forrige uke jobbet hun med et leserinnlegg til avisen Vårt Oslo. Utpå kvelden lagret hun dokumentet og skulle sende det til jobb-adressen sin.

Ved en feiltagelse gikk det med kopi til debattredaksjonen i Vårt Oslo.

Utkastet til debattinnlegg lå på toppen av det Thorbjørnsen beskriver som en slags dagbok, hvor hun noterer tanker og lufter ut frustrasjon.

Diktator og løgner

Aftenposten har ikke sett notatet, men ifølge avisen Vårt Oslo skriver hun at partileder Owe Ingemann Waltherzøe oppfører seg som en diktator og lyver.

Hun beskriver også hvordan han skjelte henne ut da de var uenige om utkastet til partivedtekter.

Ifølge Thorbjørnsen er kritikken av partilederen et flere måneder gammelt følelsesutbrudd, og nå er stemningen mye bedre. Vis mer

Forsto tabben

Hun forsto raskt hva hun hadde gjort og ringte avisen.

– Da trodde jeg at alt var i orden, sa hun tirsdag.

Thorbjørnsen sier hun ble overrasket da en journalist fra avisen ringte og ville lage journalistikk på det hun opplever som helt personlige notater.

Hun sier hun opplevde det som et overgrep og spurte på pressekonferansen om avisen egentlig er ute etter å ødelegge for partiet.

Hun anklaget avisen for å være helt uinteressert i «fakta», i stedet var den bare ute etter en sensasjon som ville ødelegge valgkampen.

– Hvis dere skriver dette, er vi ferdig som parti, utbrøt hun til journalisten, som siterte det.

Ifølge henne må det være «brudd på alle yrkesetiske regler» å skrive om slike indre tanker.

Til Aftenposten sier hun at dette er helt nytt og skremmende for henne.

Ikke invitert

Vårt Oslo ble ikke invitert til pressekonferansen tirsdag.

Redaktør Vegard Velle avviser blankt at de har brutt noen etiske regler. Han sier at det er helt vanlig å behandle dokumenter som tilflyter redaksjonen.

– Og det bærer ikke preg av å være et internt notat, det er formulert som en epostutveksling, sier han.

Velle sier at det er naturlig å skrive om et parti som kan få stor makt i hovedstaden etter valget.

– Nå de fremstiller det som om vi har en agenda, oppfatter vi det som om de skyter på pianisten.

– Det er ikke faktum

Aftenposten spurte Thorbjørnsen om hun også ville reagert negativt dersom en avis fikk tak i et notat der byrådsleder Raymond Johansen skriver noe lignende om sin partileder Jonas Gahr Støre.

– Det spørsmålet har jeg aldri tenkt over. I min virkelighet har det skjedd feilsendinger på jobben, og da har mottager blitt varslet og destruert det, svarte hun.

Senere på pressekonferansen sa hun:

– Jeg kan jo skjønne at dere ønsker at sånt skal komme ut. Men dette er jo skrevet i en helt annen setting. Og det er ikke faktum. Det var min opplevelse for mange måneder siden.

Glade i hverandre nå

Ifølge Thorbjørnsen er stemningen i partiet mye bedre nå. Hun har snakket med partileder Owe Ingemann Waltherzøe og forklart feilen.

– Jeg er veldig glad i Owe, og han har vist nå at han er glad i meg, sa hun.

I ettertid tror hun heller ikke at partiet er ødelagt av at notatet lakk ut. Nå er hun igjen motivert for å drive valgkamp og få gjennomslag.