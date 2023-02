Wagner-avhopperen sier han planlegger å bli i Norge

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev sier han planlegger å bli i Norge. Han avviser bestemt at han har drevet med spionasje.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev (t.v.) møtte den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin på Gardermoen fredag ettermiddag.

03.02.2023 18:04 Oppdatert 03.02.2023 18:35

– Jeg er ikke en spion. Og nei, jeg forstår egentlig ikke hvorfor du stiller det spørsmålet, sier han til NTB.

Han benekter at han frykter for livet sitt mens han er her i landet.

– Nei, jeg er ikke redd for noen ting her, sier han.

Medvedev har forklart norsk politi at han har hoppet av fra den beryktede leiesoldatselskapet Wagner-gruppen.

Han flyktet til Norge 13. januar. Han satt en tid internert på utlendingsinternatet på Trandum, men ble løslatt 25. januar.

Aftenposten intervjuet Medvedev onsdag kveld. Det er fremdeles en rekke spørsmål han ikke vil svare på, og historien hans har mange huller.

Medhjelper: Første kontakt 1. desember

Fredag ettermiddag befinner han seg på Gardermoen sammen med et helt pressekorps. Han er der for å ta imot den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin.

Osetsjkin driver nettsiden Gulagu.net, hvor han driver med undersøkende journalistikk og antikorrupsjonsarbeid.

Han er en aktiv medhjelper for russere som vil ut av landet. Blant dem Andrej Medvedev.

Osetsjkin sa til de frammøtte journalistene at han er glad for at Medvedev er ved god helse. Aktivisten mener den antatte Wagner-avhopperen levde i livsfare i Russland.

– Det var høy risiko for at han ville dø. Det var nødvendig å redde hans liv, sier Osetsjkin.

Han sier de to først kom i kontakt 1., 2. og 3. desember i fjor. Osetsjkin hevder at Medvedev kan gi et viktig vitnemål mot Russlands president Vladimir Putin og Wagner-gruppen i en eventuell internasjonal etterforskning av russiske krigsforbrytelser.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev på Gardermoen fredag ettermiddag, omgitt av norsk presse. Han venter på den russiske menneskerettsaktivisten Vladimir Osetsjkin.

Endret utseende

Han sier videre at han og hans team hjalp Medvedev blant annet med å kjøpe nye klær og endre utseende slik at han kunne komme seg ut av Russland.

Osetsjkin sier han vil bli i Norge kun én dag for å hjelpe Medvedev, siden han ikke har familie eller venner her, sier han.

Han mener også at Medvedev lever farlig og trenger beskyttelse, selv om Norge er et tryggere sted for ham.

– Med så mange journalister og politi her tror jeg Andrej er tryggere her enn i Russland.

– Vladimir hjalp meg å flykte fra Russland, bekrefter han.

Osetsjkin og familien unnslapp med nød og neppe et angrep i sitt hjem i Russland og flyktet til Frankrike hvor de søkte asyl i 2015, ifølge CNN. I Frankrike lever han under konstant beskyttelse, besørget av franske myndigheter.

Sier ukrainsk politi vil komme til Norge

Medvedev vil ikke si noe om hva han har sagt til norsk politi om sin rolle i den beryktede Wagner-gruppen.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljene i hva jeg har sagt til politiet fordi det er en etterforskning som pågår. Jeg er klar til å vitne i en internasjonal straffesak mot Putin og ledelsen i Wagner, sier han.

På spørsmål om Osetsjkin stoler på at Medvedev snakker sant om sine erfaringer, er han ikke i tvil:

– Det handler ikke om å stole på ham. Han har gjort alt han kan for å få gitt sitt vitnemål. Politiet må etterforske det. Men jeg stoler på ham, understreker eksilrusseren overfor NTB.

Han sier Medvedev er den første som med fullt navn og ved å vise ansikt vil vitne mot Putin og hans regime.

– Jeg har snakket med ukrainske politifolk som sier de vil komme til Norge for å avhøre ham, sier Osetsjkin.