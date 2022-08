Venstre og SV vil ha lovendring om nullutslippssoner i Oslo og Bergen

Statens vegvesen anbefaler å endre loven for at Oslo og Bergen skal innføre nullutslippssoner. Venstre og SV mener regjeringen må følge opp raskt.

Nestleder i Venstre, Sveinung Rotevatn (V) mener regjeringen raskt må ta stilling til Statens vegvesens oppfordring om å endre loven for nullutslippssoner i Oslo og Bergen.

NTB

Nå nettopp

– Regjeringen bør få på plass en lovhjemmel raskest mulig. Det bør ikke ta lang tid, sier nestleder Sveinung Rotevatn i Venstre til Avisa Oslo.

– Både Oslo og Bergen har sagt at de ønsker dette. Jeg er for lokalt selvstyre og mener at det lokale ønsket i seg selv er en grunn til å sørge for muligheten til å innføre slike soner, legger han til.

Nullutslippssoner er soner hvor det kun er lov å kjøre utslippsfrie biler, som går på strøm eller hydrogen, og ikke diesel- og bensinbiler. Det er et tiltak byrådet i både Oslo og Bergen har vært positive til.

SVs samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås sier de vil levere et representantforslag dersom Arbeiderpartiet ikke åpner for forbudssoner.

– Når Statens vegvesen i dette tilfellet er så tydelige på at dette bør gjøres, har jeg en viss forhåpning til at regjeringen åpner for det, sier hun til avisen.

Nullutslippssonene vil ha enkelte unntak, som for eksempel utrykningskjøretøy.