– Ikke godt nok, sier Støre. Tirsdag starter oppvasken.

Allerede i morgen starter Arbeiderpartiet evalueringen av årets valgkamp – og hva som gikk galt.

– Vi visste at det ville bli en tøff oppgave, og det har blitt en tøff oppgave, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre om valgresultatet. Vis mer

Publisert: 11.09.2023 23:17 Oppdatert: 12.09.2023 00:14

Da NRKs programleder sa at hun ville starte med valgprognosen for «landets største parti», var det en enslig sjel som jublet på Arbeiderpartiets valgvake.

Vedkommende ble stille da det ble klart at NRK refererte til Høyre.

Ut fra de foreløpige tallene, ligger det an til at Ap mister posisjonen som Norges største parti. Det har ikke skjedd siden 1924.

Kjersti Stenseng (foran) klapper tappert. Bak fra venstre, Støres stabssjef Kristine Kallset, Rigmor Aasrud, og nestlederne Jan Christian Vestre og Tonje Brenna. Vis mer

– Det telles fortsatt, men vi må være ærlige og si det som det er. Dette er ikke godt nok, sa partileder Jonas Gahr Støre da han kom til Folkets hus valgnatten.

– Vårt mål er selvsagt å være landets største parti.

– Skuffende, sier Aps nestleder Jan Christian Vestre om valgresultatene. Vis mer

– Ikke godt nok

Ikke nok med det. Mandag kveld ser det også ut til at Oslo er tapt.

– Hvis disse prognosene viser seg å stemme, så er det selvfølgelig skuffende for et parti som har ambisjoner om å være størst i landet og størst i byen. Det er det jo. Hvis vi mister flertallet så er det beklagelig, sier en tydelig skuffet fylkesleder i Oslo, Frode Jacobsen til Aftenposten.

NRKs prognose på 21,3 prosent ble likevel møtt med tilmålt jubel på Arbeiderpartiets valgvake. For en stund så det enda mørkere ut for Ap.

– Vi begynte denne valgkampen med målinger nede i 15 prosent og Høyre var dobbelt så store som oss. Vi har mobilisert kraftig, sa nestleder Jan Christian Vestre, men også han var tydelig skuffet.

– Det er ikke godt nok når ikke vi er det største partiet. Ap skal være det største partiet. Blir vi ikke det denne gangen, så skal vi bli det neste gang, sier han.

Hele partiorganisasjonen skal evalueres, men Jonas Gahr Støre sitter trygt, mener hans nestleder. Vis mer

Mener Støre sitter trygt

Aps nestleder tror mye av forklaringen ligger i at de har styrt gjennom en periode med kraftig inflasjon og energikrise.

Han avviser at den dårlige resultatet kan utløse en lederdiskusjon.

– Nei. Vi skal lære av denne valgkampen. Ta med oss de beste erfaringene og selvfølgelig se på hva vi kan gjøre bedre neste gang. Da skal vi evaluere hele partiorganisasjonen.

Vi har sentralstyremøte i morgen, da blir det selvfølgelig et hovedtema. Så skal vi lære det vi kan, sier han.

– Dere mister posisjonen som Norges største parti etter å ha vært det i 100 år. Hva gjør det med selvtilliten til Ap?

– Jeg tror det er en motivasjon til å jobbe beinhardt for å gjenoppta den posisjonen før neste valg. Vi har vært gjennom oppturer og nedturer før. Det har også Høyre vært. Vi får gratulere Høyre med et veldig godt resultat. Historien har lært oss at det er mulig å komme tilbake. Vårt mål er helt klart at vi igjen skal bli største parti i Norge, sier han.

Også Frode Jacobsen mener Støre sitter trygt.

– Jeg opplever ikke at det er noen diskusjon om Jonas nå, sier han.

Før sentralstyremøtet er det møte i Arbeiderpartiets faste treffpunkt med LO – samarbeidskomiteen. Også her blir naturslignok valget hovedteman.

Som partisekretær er Kjersti Stenseng sentral i valgkampen landet rundt.

Hun mener resultatene, slik de foreligger mandag kveld, viser at Ap har klart å mobilisere velgere gjennom en intensiv valgkamp.

Men jeg synes jo ikke det tall som er gode nok for Arbeiderpartiet, sier hun.

– Nå er jobben vår å forhandle i kommunene, for å få flest mulig ordførere og byrådsledere over hele landet, sier Stenseng.

Skal diskutere større grep

Fellesforbundet ledes av Jørn Eggum, som også sitter i Aps sentralstyret. Han er tydelig skuffet da Aftenposten treffer ham på valgvaken. På spørsmål om hva slags beskjed han vil ta med seg til tirsdagens møter, svarer han:

– Det er litt tidlig å si. Men jeg kan jo si det sånn at at det klart dette er et valgresultat som jeg er misvennøyd med.

– Er det behov for større grep?

- Ja, men er for tidlig å si noe om det. Det er det vi skal finne ut i de dagene som kommer.

– Hva med diskusjon om ledelsen?

– Nei, det er ikke mer enn et halvt år siden vi hadde landsmøte, der vi

vi fikk inn to nye nestledere og fornyet tilbud til Jonas Gastør.

De ble klappet inn i fem minutter. Jeg svir i hendene enda.

Her kan du følge opptellingen av faktisk avgitte stemmene for hele landet – minutt for minutt: