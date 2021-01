Ap mister oppslutning og medlemmer. LOs innflytelse øker

Det skal bli flere LO-folk i Aps stortingsgruppe. Blant andre stiller Fellesforbundets nestleder til valg. Han mener partiet må bli tøffere med «grunneierpartiet».

Partisekretær Kjersti Stenseng er fornøyd med å gå til valg med flere kandidater fra fagbevegelsen enn i 2017. Hun håper det vil snu skuta for partiet. Foto: Jan Tomas Espedal

Ap sliter tungt før høstens stortingsvalg. Januarsnittet på målingene er under 20 prosent. I 2017 fikk Ap 27,4 prosent av stemmene. Et elendig resultat for Ap. I fjor mistet partiet 10 prosent av medlemmene sine.

Partiet hadde i desember dessuten støtte fra bare 31,4 prosent av LOs medlemmer. Sp var nest størst med 21,3 prosents oppslutning. Det går frem av en intern måling, som TV2 omtalte forrige helg.

Aftenposten har også fått tilgang til målingen.

Aps mål er en oppslutning på «minst 50 prosent» blant LOs medlemmer for å sikre valgseier.

For å få til det har partisekretær Kjersti Stenseng et uttalt mål om å øke representasjonen til fagbevegelsen på Stortinget.

Partiet har nå nominert 12 kandidater med bakgrunn fra fagbevegelsen på listeplasser som ga stortingsplass ved forrige valg.

Internt i Ap heter det at de er «faglige kandidater». Begrepet har ikke en klar definisjon. Men disse er enten aktive tillitsvalgte eller folk med bakgrunn derfra som opprettholder båndet.

I dag er 7 av Aps 48 stortingsrepresentanter faglige.

Målingene for Ap er dystre. Men tangerer Ap oppslutningen fra forrige valg, kan det altså bli nær en fordobling av LOs representasjon på Stortinget.

Systematisk arbeid

Partisekretær Kjersti Stenseng er fornøyd. På spørsmål om 12 er nok, svarer hun:

– Det har vært et klart og uttalt mål for meg at fagbevegelsen burde være sterkere representert på våre lister, både ved lokalvalg og stortingsvalg. Disse tallene viser at systematisk arbeid har gitt resultater.

Ap har nominert blant andre nominert Trine Lise Sundnes, tidligere leder i Handel og Kontor, og Steinar Krogstad, nestlederen i det mektige Fellesforbundet.

Gjennomslag i programmet

I tillegg til økt representasjon har LO fått betydelig gjennomslag i partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i løpet av våren.

– Hvorfor har dere ikke høyere oppslutning blant LOs medlemmer, Stenseng?

– Vi tar den lave oppslutningen på stort alvor. Situasjonen er sammensatt, og det er nok flere årsaker til at vi har ligget lavt over tid.

Stenseng viser til at andre saker har tatt mye oppmerksomhet. Men hun erkjenner at Ap må bli en tydeligere opposisjon til regjeringen.

– Tapt tillit krever tid og hardt arbeid skal den vinnes tilbake. Med et sterkt lag av faglige kandidater og med politikk som svarer på hverdagsutfordringene til LOs medlemmer, skal vi styrke oss og sikre en Ap-ledet regjering.

Hun viser blant annet til partiets kamp for å sikre feriepenger til de korona-ledige.

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Forbundets nestleder, Steinar Krogstad, stiller i år til valg for Ap på 4. plass i Sør-Trøndelag. Foto: Vidar Ruud

Etterlyser konfrontasjon med Sp

Fellesforbundets nestleder sier at de er viktig for Ap å ha representanter som kommer fra det ordinære arbeidslivet og som ser «samfunnet nedenfra».

– Vi vet hvor skoen trykker, og får direkte innspill fra dem som har skoene på, sier Krogstad.

– Ser du samfunnet nedenfra?

– Nå vil noen si at jeg er en pamp. Men jeg har hatt verv på samtlige nivåer i arbeidslivet fra jeg var lærlingtillitsvalgt. Jeg tror fortsatt jeg ser samfunnet fra nedsiden, ja. Og jeg får så mye innspill fra lokale tillitsvalgte at det er vanskelig å unngå.

Han gleder seg over Ap går til valg med 12 faglige kandidater, men skulle gjerne sett at det var flere. LO må bli flinkere på å løfte frem mulige kandidater, mener han.

– Faglige kandidater er trent til å kommunisere med egne medlemmer og har litt mer i ryggraden, basert på erfaring.

Han mener partiet nå må spisse retorikken mot Sp, som stikker av med mange av Aps tidligere velgere.

– Ja, Sp er ikke vår motstander, men jeg syns vi bør konfrontere Sp mer. Vedum har sluppet billig unna. Han er ganske vag på en del på ting, sier Krogstad.

Han mener det er viktig at velgerne i industrien og de eksportrettede næringene er klar over EØS-avtalens betydning.

– Sps motstand mot avtalen tjener hverken arbeidsplassene eller distriktene, sier han.

– Og der jeg kommer, fra blir ikke Sp sett på som et spesielt radikalt parti. Sp er grunneierpartiet.

Skal gå i rette med Sp

Ap-leder Jonas Gahr Støre har overfor Klassekampen avvist at han vil legge opp til konfrontasjoner med Sp.

– Jeg kommer ikke til å angripe Sp. Kommer det angrep den veien mot meg, så forsvarer jeg meg, sa han i desember.

Krogstad får likevel langt på vei støtte fra Stenseng:

– I de sakene vi er uenige med Sp, sier vi tydelig fra. Som at Ap går til valg på at norsk industri skal øke eksporten med 50 prosent innen 2030. Det vil være umulig uten EØS-avtalens forutsigbarhet og markedsadgang. Så er det høyresiden som er vår hovedmotstander. Det er de vi kommer til å bruke krefter på i denne valgkampen.

Fakta Dette er LOs folk på Aps lister Disse tar gjenvalg: Runar Sjåstad, 1.-kandidat i Finnmark Jorodd Asphjell, 2.-kandidat i Sør-Trøndelag Terje Lien Aasland, 1.-kandidat i Telemark Masud Gharahkhani, 1.-kandidat i Buskerud Stein Erik Lauvås, 3.-kandidat i Østfold Disse er nye: Mona Nilsen, 2.-kandidat i Nordland Steinar Krogtad, 4.-kandidat i Sør-Trøndelag Åse Kristin Ask Bakke, 2.-kandidat i Møre og Romsdal Linda Monsen Merkesdal, 4.-kandidat i Hordaland Torbjørn Vereide, 1.-kandidat Sogn og Fjordane Tove Elise Olsen Madland, 3.-kandidat i Rogaland Trine Lise Sundnes, 4.-kandidat i Oslo Disse tar ikke gjenvalg: Else May Botten, Møre og Romsdal Øystein Langholm Hansen, Rogaland Vis mer

Står om millioner

Økt oppslutning blant LOs medlemmer er viktig for å legitimere de mange millionene som brukes av LO-medlemmenes penger til å støtte Aps valgkamp.

I 2017 ga LO 10 millioner til Ap, 2 millioner til SV og 1 million til Sp i valgkampstøtte. Hva LO-ledelsen vil forslå å bruke for årets valgkamp er uvisst, men bevilgningene øker fra valg til valg.