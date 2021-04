Klart for kampvotering om rusreform på Aps landsmøte

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og flertallet i Aps redaksjonskomité sier nei til generell avkriminalisering av narkotikabruk. Et mindretall, anført av Oslos byrådsleder Raymond Johansen, har tatt dissens og vil ta opp kampen.

Jonas Gahr Støre sa fredag på landsmøtet at han ikke støtter en generell avkriminalisering av narkotikabruk. Foto: Ole Berg-Rusten / POOL

Et klart flertall i Aps redaksjonskomité sier nei til avkriminalisering for unge som blir tatt med små doser.

Dette samme gjør Ap-leder Jonas Gahr Støre som først flagget sitt syn i saken fredag formiddag:

– Når narkotika er forbudt, bør det ha en konsekvens å være i besittelse av det, sa han i en tale til landsmøtet.

– Jeg har sagt at det er to solidariteter som betyr noe. Det ene er solidaritet med rusavhengig som ikke får den hjelpende trenger. Den andre er med dem som ikke har kommet i kontakt med narkotika, sa Støre.

Et mindretall på fire i komiteen, anført av Oslos byrådsleder Raymond Johansen og Bergens-ordfører Marte Mjøs Persen, varsler imidlertid at de tar opp kampen mot Støre og flertallets syn.

De ønsker en generell avkriminalisering og har tatt dissens i saken. Dermed blir det kampvotering om saken fredag ettermiddag.

Johansen ønsker ikke å uttale seg i saken før voteringen.

«Raymond har som medlem av redaksjonskomiteen fremmet Oslo Aps syn i saken om rusreform og har ingen kommentar utover det», skriver byrådssekretær Hallvard Hølleland i en SMS til Aftenposten.

Med flertallets innstilling ligger det an til at regjeringens rusreform ikke vil få flertall. Avkriminalisering er selve kjernen i regjeringens reform.

To fløyer

Rusreformen har vært den hardeste nøtten på Arbeiderpartiets landsmøtet. Partiet er sterkt splittet i synet på hvorvidt man skal avkriminalisere all bruk av mindre doser.

Redaksjonskomiteen har hele uken jobbet for å forsøke å komme frem til et kompromiss mellom de to fløyene.

Innstillingen viser at flertallet i komiteen kun vil fjerne straffereaksjoner mot de tunge rusmisbrukerne.

«Arbeiderpartiet vil opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner», heter det i forslaget.

Aps justistopp Lene Vågslid uttalte i debatten fredag at hun ikke støtter rusreformens forslag om avkriminalisering, ifølge NTB.

– Jeg tror ikke en generell avkriminalisering av brukerdoser er veien å gå, sa Vågslid.

Ifølge henne bør Ap i stedet gjennomføre en egen rusreform fra regjering etter valget.

Mindretallet ber om at Ap går inn for en rusreform «der reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av en mindre mengde narkotika, avkriminaliseres, altså endres fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

Fakta Regjeringens forslag til rusreform * Regjeringens rusreform ble lagt frem 19. februar. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. * Reformen er nå til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Innstillingen er ventet 27. mai. * Dette er de foreslåtte terskelverdiene (for straffrihet/påtaleunnlatelse) for de mest vanlige stoffene: – Heroin: 2 gram/5 gram – Kokain: 2 gram/5 gram – Amfetamin: 2 gram/5 gram – GHB, GBL og 1,4-butanediol: 0,5 dl/1 dl – LSD: 1 lapp (eller «syreblotter»)/3 lapper – LSD rent virkestoff: 1 mg/2mg – MDMA (pulver/krystaller): 0,5 gram/1 gram – Cannabis: 10 gram/15 gram – Sopp inneholdende psilocin/psilocybin: 20 gram/50 gram – Khat: 500 gram/2 kg – Legemidler: 15 rusdoser/25 rusdoser Kilde: Regjeringen/NTB Vis mer

Betent debatt

Oslo Ap og AUF er blant de tydeligste forkjemperne for reformen. De argumenterer med at syke personer trenger helsehjelp, ikke straff, og at unge som eksperimenterer med rus, heller bør møtes med hjelp og oppfølging enn straff og bøter. De mener også straffen rammer sosialt skjevt.

Motstanderne av frykter blant annet at flere unge kan begynne med rus dersom eget bruk blir avkriminalisert. De mener det er mulig å differensiere reaksjonene overfor ulike grupper.

Debatten rundt rusreformen har vært intens etter at utdanningsminister Guri Melby (V) og helse og omsorgsminister Bent Høie (H) la frem forslag til reformen i februar.

Forskere, eksperter, politi og politikere har ikke spart på kruttet i debatten om rusreformen.

