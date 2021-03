I det stille er KrF og Venstre blitt overkjørt av Høyre i en kontroversiell asylsak

Striden om hvem som skal ha omsorgsansvar for enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år er avgjort i det stille. KrF og Venstre er overkjørt.

Høyre mener utlendingsmyndighetene bør ha omsorgsansvaret for 15–18-åringer på asylmottak. Det synet støttes av Frp. Men KrF og Venstre har kjempet for noe annet. Foto: Berit Roald

Fredag 12. februar ble to utlendingssaker banket gjennom i statsråd. Den ene lekket KrF og Venstre til Vårt Land på forhånd. Den andre ble forbigått i stillhet.

Saken KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby markerte som en god sak i Vårt Land, kan kobles til Mustafa Hasans sak. Han risikerer å bli sendt ut av landet på grunn av foreldrenes feiltrinn. De to statsrådene kunne opplyse om at regjeringen åpner for alternativ straff ved grove brudd på Utlendingsloven dersom utvisning rammer barn uforholdsmessig hardt.