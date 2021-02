Raymond Johansen: – Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nå nærmer seg bristepunktet

Byrådslederen krever at regjeringen gir Oslo kommune tilbake kontrollen over pandemihåndteringen.

Raymond Johansen fortalte tirsdag at den sosiale nedstengingen fortsetter. Foto: Heiko Junge, NTB

9. feb. 2021 15:30 Sist oppdatert 15 minutter siden

Dette var det viktigste fra dagens pressekonferanse:

Det blir ingen lettelser i tiltakene i Oslo den neste uka

De videregående skolene i Oslo er nå på rødt nivå. Kommunen forbereder å sette det til gult nivå fra og med førstkommende mandag. En avgjørelse kommer før helgen.

Raymond Johansen vil at Oslo nå skal få bestemme tiltakene sine selv.

Det er nå registrert 134 tilfeller av mutert virus i Oslo.

Johansen kom med budskapet på en pressekonferanse som startet klokken 15.00 i Oslo rådhus tirsdag.

– Fra neste uke må Oslo kommune få tilbake kontrollen på våre egne tiltak. Det kommer jeg til å være tydelig på overfor regjeringen, og det tror jeg regjeringen vil ha stor forståelse for, sa Johansen.

Han sa samtidig at situasjonen med muterte virusvarianter er veldig uforutsigbar. Videre understreket han at det er viktig hvem som bestemmer.

– Vi som styrer Oslo må kunne vurdere helheten i situasjonen for byen vår. Vi må få bruke all kunnskapen vi sitter på, og vi må få lov til å håndtere denne krisen demokratisk, basert på lokal kunnskap, sa Johansen.

Han spurte hvor mye smitte vi kan leve med. Byrådslederen sier det er uaktuelt at Oslo skal ha som mål at smitten kommer helt ned mot null før man kan lette på tiltak.

– Vi ser altfor godt at tiltaksbyrden er for tung, og at folk nå har levd lenge nok i en stengt by. Jeg er oppriktig bekymret for at Oslo nå nærmer seg bristepunktet, sa Johansen.

Ingen lettelser

Johansen sier at det ikke kommer noen lettelser i tiltakene denne uka.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er svært klare i sine råd til oss. Den nye situasjonen med muterte varianter er fortsatt så usikker, at vi må ha strenge tiltak. Det lytter vi til, sier Johansen.

Han la imidlertid til:

– Men vi kan ikke leve med svært strenge tiltak over lang tid, bare for å være på den sikre siden, sier han.

Johansen sa at helsemyndighetene er eksperter på virus og hvordan kjempe mot det, men at det er politikerne som må ta de moralske, etiske og politiske vurderingene på vegne av 700.000 Oslo-boere.

Den første lettelsen kan bli at de videregående skolene flyttes fra rødt til gult nivå fra førstkommende mandag. Politikerne forberder det nå. En endelig avgjørelse kommer før helgen.

– Det går en grense

Han trakk frem folks mentale helse, situasjonen for barn og unge, den organiserte idretten og kulturlivet. Han er også bekymret for alle som ser at arbeidsplasser og bedrifter er i fare.

– Det går en grense for hvor stor belastning folk kan bære, sa Johansen.

Før pressekonferansen var det allerede klart at regjeringen videreførte de strenge tiltakene i de såkalte ring 1-kommunene på Østlandet. Det vil si Oslo, Halden og Sarpsborg.

Johansen sa at smittetallene nå er tilbake på nivået fra oktober. Likevel:

– Den sosiale nedstengingen fortsetter. Det kan virke som et paradoks.

Årsaken er de muterte virusvariantene som skaper bekymring. De er mer smittsomme, og frykten er at smitten plutselig skal eksplodere slik vi har sett når storbyer i andre land har lettet på tiltakene.

Helsebyråd Robert Steen sa at det nå er registrert 134 tilfeller av muterte virus i Oslo.

De fleste tilfellene er noe tilbake i tid og allerede smittesporet, men det kommer nå nye tilfeller hvor sporingen ikke er fullført.

– Vi behandler derfor alle positive prøver, som om de skulle være muterte virus, sier Steen.