Bøndene vil ikke forhandle med staten: – Tilbudet treffer ikke virkeligheten

Bøndene aksepterer ikke statens tilbud i jordbruksoppgjøret og bryter forhandlingene. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) er skuffet over manglende forhandlingsvilje.

Bøndene vil ikke starte jordbruksforhandlinger med staten. På bildet er leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff på pressekonferansen under kravoverleveringen som innledet årets jordbruksforhandlinger. Foto: Gorm Kallestad / NTB

6. mai 2021 16:40 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag la staten frem sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Langt mindre enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner.

– Beskjeden vi fikk fra medlemmene er tydelig: Tilbudet er rett og slett for dårlig. Det treffer ikke virkeligheten som mange bønder står i i dag, sa leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Økende lønnsgap

Bartnes understreket at bøndenes lønnsutvikling de siste årene har sakket akterut.

– Jeg er svært bekymret over det som skjer i dag. Jeg hadde ønsket at vi skulle lande en jordbruksavtale, men dessverre klarte vi ikke det i år. Avstanden var for stor, sa Bartnes.

– Vi skal ikke skrive under på en jordbruksavtale som vi ikke mener svarer til en virkelighet som næringen står i. Derfor er det brudd i dag. Det er en alvorlig situasjon som vi burde ha unngått.

Bartnes fikk støtte fra leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff. Hun understreket at hun er bekymret fremtiden til norsk jordbruk.

– Regjeringen har ikke forstått behovet for et nødvendig inntektsløft som et første steg på veien mot å tette inntektsgapet mot samfunnet for øvrig, sa Hoff.

Bollestad: Et godt grunnlag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er skuffet over manglende forhandlingsvilje.

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse over at vi ikke engang satte oss ved forhandlingsbordet, sa hun.

– Staten la frem et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum mener jeg dette ga godt grunnlag for videre forhandlinger, til det beste for næringen.

I en pressemelding opplyser Bondelaget at det ble brudd fordi regjeringens tilbud:

Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor.

Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om.

Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift.

Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk.

Regjeringen vil nå gå til Stortinget med en proposisjon basert på statens tilbud.