Mot enighet om krisepakke – jekkes opp med mange milliarder

Regjeringspartiene og Frp er enige om å jekke opp krisepakken for koronarammede bedrifter med mange milliarder kroner. Småtterier gjenstår, ifølge Frp.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug forhandler om en krisepakke til koronarammede bedrifter. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB-Kristian Skårdalsmo

16. nov. 2020 10:52 Sist oppdatert nå nettopp

Partene satt sammen i en rekke forhandlingsmøter mandag, og utpå ettermiddagen var signalet at en enighet var innen rekkevidde.

– Småtterier gjenstår og må på plass, sa Fremskrittspartiets forhandlingsleder Sylvi Listhaug.

Hun hadde da godt håp om å lande en avtale senere samme dag, men minnet samtidig om at «ingenting er avgjort før alt er avgjort».

Regjeringen la sist tirsdag fram en egen krisepakke på totalt 17,7 milliarder for å hjelpe norske bedrifter og kommuner gjennom den siste bølgen av koronasmitte.

Etter det NTB forstår, har Frp i forhandlingsrommet fått jekket opp pakken til godt over 20 milliarder kroner.

Høyere nivåer

Forhandlingene om pakken har tatt det meste av tiden den siste uken. Det betyr at samtalene om neste års statsbudsjett knapt er kommet skikkelig i gang.

Nivået på kompensasjonen til bedrifter som har fått stor omsetningssvikt, er blant spørsmålene som må landes. Frp har sagt at regjeringens forslag på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lavt.

Det ligger nå an til at nivået på kompensasjonen blir vesentlig høyere i hver enkelt måned som er berørt av tiltakene, etter det NTB forstår.

Samtidig skal det være klart at bedrifter får utsatt innbetaling av skatter og avgifter til april.

Lavmoms og flypassasjeravgift

Fremskrittspartiet ønsker at dagens lave momssats på 6 prosent for kultur, transport og reiseliv skal forlenges over nyttår. Etter det NTB forstår, skal det være snakk om å beholde lav moms første halvår av 2021.

Regjeringen har foreslått å heve momsen til 12 prosent fra nyttår. Momskutt fra 12 til 6 prosent er anslått å koste 1,5 milliarder på årsbasis.

Også flypassasjeravgiften skal kuttes fra nyttår, om Frp får det som partiet vil. Det er foreløpig uklart hvilken tidsperiode avgiften vil bli kuttet, men mandag ble forslag om å kutte den til over sommeren drøftet. Å kutte avgiften for hele 2021 har en anslått kostnad på 1,6 milliarder kroner.

Når det gjelder luftfart, drøftes det en løsning hvor regjeringen får beskjed om å komme tilbake til Stortinget i løpet av vinteren med nye grep.

En av fordelene med forhandlingene om krisepakken, er at disse pengene hentes direkte fra oljefondet. Forhandlerne trenger dermed ikke bekymre seg for hvordan økte satsinger skal dekkes inn i form av kutt eller omprioriteringer, slik situasjonen er i selve budsjettet.

Formelt sett er krisepakken lagt fram i et såkalt tilleggsnummer og en del av neste års statsbudsjett.