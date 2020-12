Høyre skifter alle representantene fra nord

Ingen av Høyre-representantene i nord som ønsket det, er renominert foran neste års stortingsvalg. Høyre-leder Erna Solberg mener det ikke er snakk om et distriktsopprør.

Her er Erna Solberg på besøk i Tromsø. Stian Lysberg Solum

9 minutter siden

Høyre har fire representanter i de tre nordligste fylkene. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen trakk seg. Men de fire som i dag møter på Stortinget, er alle vraket fra listene foran neste års valg.

Spørsmål som kommentatorer i nord har stilt, er om det er blitt for tøft å forsvare regjeringens distriktspolitikk. Det koker særlig i Finnmark over ekteskapet med Troms. I Nordland svir det ennå i sårene etter nedleggelsen av Andøya, og sykehusstriden raser på Helgelandskysten. Dette for å nevne noe.