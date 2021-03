Frp-veteran hardt ut mot Listhaug - konflikt om rusreformen

Frp-veteran Kari Kjønaas Kjos trekker seg som partiets ruspolitiske talsperson. FpU vil ha omkamp om partiets standpunkt til rusreformen.

Frp-veteran Kari Kjønaas Kjos går hardt ut mot påtroppende partileder Sylvi Listhaug, som hun beskylder for å være uryddig i prosessen rundt partiets ruspolitikk. Foto: Heiko Junge, NTB (arkivfoto)

NTB

45 minutter siden

Kjos reagerer sterkt på at Frps landsstyre forrige helg vedtok en rusresolusjon uten hennes medvirkning.

– Jeg opplevde det som en direkte mistillit til meg, siden jeg sto som ansvarlig for den saken, sier Kjos til VG.

Landsstyret i Frp vedtok 21. mars å gå imot regjeringens forslag til rusreform. Resolusjonen har til nå ikke vært offentlig kjent.

Ifølge Kjos skulle stortingsgruppen behandle rusreformen 24. mars. Før landsstyremøtet hadde Listhaug informert henne om at hun vurderte å fremme en resolusjon.

– Jeg ga klar beskjed om hva jeg syntes om at hun punkterte prosessen, sier Kjos.

Sylvi Listhaug ønsket ikke å kommentere saken overfor avisen.

FpU vil ha omkamp

Fremskrittspartiets Ungdom reagerer sterkt på at Frps landsstyre har sagt nei til regjeringens rusreform.

– Det er ingen hemmelighet at FpU er uenig og hadde håpet at Frp gikk inn for en retningsendring i ruspolitikken. Dagens politikk har ikke fungert, og tiden er overmoden for en rusreform, sier FpU-leder Andreas Brännström til VG.

FpU varsler nå at de vil ta opp kampen på partiets landsmøte i mai. De håper landsmøtet vil konkludere annerledes.