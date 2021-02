Ap har mistet draget på damene. Her er velgerne som har snudd ryggen til Støre.

Aftenposten har kartlagt hvilke grupper Jonas Gahr Støres parti har mistet. Tallene er svært dårlig nytt syv måneder før valget.

Jonas Gahr Støre vil bli Norges neste statsminister. Foto: Signe Dons

Nå nettopp

De trodde at støvet hadde lagt seg, at dette var bunnen og at Arbeiderpartiet nå ville reise seg. Meningsmålingene var rystende lesing. Rundt 20 prosent ville stemme på Ap. Det er tre år siden, og Trond Giske hadde akkurat gått av som nestleder etter varslersaken.

– Det går en grense på 30 prosent: Vi skal over tid ikke være under 30 prosent, det går ikke, sa partisekretær Kjersti Stenseng da. Siden har de stort sett holdt seg godt under Stensengs grense. De siste månedene har Ap igjen nådd bunnivået fra 2018.