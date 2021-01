Bent Høie: – Dette er ikke ment som langvarige tiltak

De inngripende tiltakene i Oslo-regionen vil ikke vedvare hvis smitten fortsetter å gå ned, sa Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse. Men: Dersom mutasjonen sprer seg, vil tiltakene kunne bli enda strengere andre steder i landet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) på vei inn til tirsdagens pressekonferanse. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

26. jan. 2021 14:20 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag ettermiddag møtte helseminister Bent Høie (H) og kunnskapsminister Guri Melby (V) pressen for å orientere om koronasituasjonen.

Det skjer få dager etter at regjeringen innførte nye og svært inngripende koronatiltak i Oslo-området. Bakgrunnen er et utbrudd av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo. Denne anses for å være langt mer smittsom enn variantene som har spredt seg i Norge så langt.

Høie: Ikke ment som langvarige tiltak

Bent Høie kom med siste nytt om smitteutbruddet av det muterte, britiske viruset i Nordre Follo.

Tiltakene i Oslo-regionen varer i første omgang ut denne uken.

– Hensikten med de strenge tiltakene er å slå ned spredningen av den nye virusvarianten. De skal vare til vi får oversikt. Dette er ikke ment som langvarige tiltak. Vi regner med å ha mer oversikt snart, sier Bent Høie.

– Hvis det er mulig å slå ned og det ikke sprer seg, vil vi kunne lette tiltakene, sier Høie.

Hvis det viser seg at det muterte viruset har fått slå rot flere steder, er imidlertid situasjonen en annen.

Han fortalte at modellen som er brukt rundt Nordre Follo-utbruddet, vil bli brukt om det muterte viruset blusser opp andre steder i landet. Den rammede kommunene og de aller nærmeste vil ha de strengeste tiltakene, og kommunene mer i randsonen vil ha de nest strengeste tiltakene.

Lokale og regionale myndigheter vil da jobbe sammen med de sentrale helsemyndighetene.

Utsatt vaksinasjon

Ti kommuner har tiltak fra det strengeste nivået i beredskapsplanen (blant annet rødt nivå på skolene). 15 andre kommuner i randsonen har tiltak på nest strengeste nivå (gult nivå på skolene).

Hvis det muterte viruset blir dominerende, vil det få følger for tiltakene, sier helseministeren.

– Da vil de samlede tiltakene nasjonalt og lokalt være strengere enn det vi har vært vant til. Det er viktig at vi klarer å slå det ned, sier Høie.

Bent Høie (H) og Guri Melby (V) under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby

Han pekte også på at det nå er kommet dårlige vaksinenyheter. Forsinkelsene i leveransene av Astra Zeneca-vaksinen kan få konsekvenser for når den voksne delen av befolkningen er vaksinert.

– Vaksinasjonen av alle voksne kan bli utsatt med 1–2 måneder, sier Høie.

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, understreket at Norge nå er inne i den tredje uken på rad med god nedgang i smitten. De strenge tiltakene i Oslo-regionen er innført for å få oversikt over det muterte viruset.

– Der har det skjedd mye bare siden lørdag, sier Stoltenberg.

Hun ble spurt om FHI frykter at det allerede er utbrudd med det muterte viruset i samme størrelsesorden som Nordre Follo.

– Svaret på det er ja, svarte Stoltenberg.

FHI regner med at det vil skje.

FHI har tirsdag registrert fire nye tilfeller av det muterte viruset. Det er ikke overraskende for FHI-direktøren.

Melby: Bedre med digitalundervisning enn ufaglært vikar

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kom på tirsdagens pressekonferanse inn på hvorfor regjeringen vil endre på en forskrift som gjør det mulig for skoler på gult nivå å innføre mer bruk av hjemmeskole.

Barneombudet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) har vært svært kritiske til forslaget. Utdanningsforbundet har støttet forslaget.

Aftenposten skrev på lederplass tirsdag at Stortinget bør gripe inn mot Guri Melby.

Melbys argumentasjon har vært at skoler med mye fravær «har behov for litt mer handlingsrom i organiseringen av undervisningen». Det skal gjelde på ungdoms- og videregående skole.

Melby sier at selv elever ved skoler med rødt nivå skal være så mye som mulig fysisk på skolen. Barna på 1.–4. trinn skal i utgangspunktet være der hver dag, i utgangspunktet hele dagen.

Hun brukte en engelsklærer i karantene som eksempel.

– Da mener jeg at det kan være bedre at en faglært lærer har undervisning digitalt, enn at man setter inn en ufaglært vikar, sa Melby.

Hun la til at hun har tillit til at skolene løser dette til det beste for elevene.

– Samtidig har vi stilt strengere krav til den digitale undervisningen, sa Melby.

Helsedirektør Bjørn Guldvog la til at digital undervisning kun skal brukes der det er helt nødvendig.

– Vi er klar over hvilke konsekvenser det kan ha for sårbare barn og unge, sa Guldvog.