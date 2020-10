Michael Tetzschner: Russland er en pøbelstat

– Putins regime er i ferd med å legge etter seg en stripe av blodspor og gift som ikke er verdig en sivilisert stat, sier Michael Tetzschner, regjeringspartienes fraksjonsleder.

Det er sterke reaksjoner på Stortinget etter at regjeringen tirsdag informerte om at man mener Russland står bak datainnbruddet på Stortinget. Michael Tetzschner (H) men det viser at Russland er en pøbelstat. Foto: Olav Olsen

13. okt. 2020 17:52 Sist oppdatert 6 minutter siden

Reaksjonene på Stortinget er sterke på at regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet i e-postsystemene på Stortinget, slik Aftenposten meldte tidligere tirsdag.

24. august varslet Stortinget at de folkevalgte var blitt utsatt for et stort dataangrep.

E-poster, kontonumre, personnumre, bankinformasjon og andre personopplysninger fra ansatte og stortingspolitikere ble stjålet i et omfattende dataangrep.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) orienterte Stortinget om saken tirsdag ettermiddag.

Samtidig er den russiske ambassaden kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet.

– Vi hadde en mistanke mot Russland. Når regjeringen nå så klart peker på Russland, så kan vi legge til grunn at regjeringen har et godt grunnlag for det, sier stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H).

Han mener Russland må fremstår som en pøbelstat.

– Jeg tror ikke det er smart av Russland å stille seg i kategorien av pøbelstater. Russernes internasjonale anseelse synker stadig. Russland har dessuten brukt våpenmakt for å endre grenser i etterkrigstiden. Det er ganske alvorlig.

– Putins regime er i ferd med å legge etter seg en stripe av blodspor og gift som ikke er verdig en sivilisert stat, sier

Tetzschner.

Michael Tetzschner (H) Foto: Olav Olsen

Han trekker frem flere hendelser som knyttes til Russland den siste tiden.

Senest forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj med den russiske nervegiften novitsjok i august. Navalnyj har i mange år vært blant president Vladimir Putins mest fremtredende kritikere. Flere statsledere har anklaget Russland for å stå bak forgiftningen.

Han never også datainnbruddet i den tyske Bundestag i 2015 der tyske myndighetene hevder å ha sikre bevis for at russiske tjenestemenn sto bak.

Britiske myndigheter har konkludert med at Russland står bak giftangrepet i Salisbury mot KGB-avhopperen Sergej Skripal.

Stortingspresidenten: Et angrep på vårt demokrati

– Dette er uakseptabelt og svært alvorlig, sier stortingspresident Tone W. Trøen om dataangrepet mot Stortinget som regjeringen mener Russland sto bak.

Stortingspresident Tone Trøen (H) Foto: Olav Olsen

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, legger Trøen til.

Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun stoler fullt og helt på regjeringens opplysninger i denne saken. Hun har tillit til at regjeringen reagerer «slik den mener er nødvendig».

– Dette er en veldig alvorlig sak. Dette er et angrep på vår viktigste demokratiske institusjon.

– Det er veldig viktig at Norge sier fra og reagerer. Dessverre er dette ikke overraskende. Vi opplevde det da det norske GSM-nettet ble «jammet» i forbindelse med en Nato-øvelse. Alt dette er alvorlig og belastende for vårt forhold til Russland, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt (Ap) Foto: Olav Olsen

SV-leder Audun Lysbakken sier det er bra at regjeringen sier tydelig fra til russerne at den ikke aksepterer et slikt angrep på vårt demokrati.

– Jeg reagerer veldig sterkt på dette. Norge er en fredelig og god nabo. Det er også trist fordi det ødelegger vårt gode forhold med Russland, sier Liv Signe Navarsete (Sp).

