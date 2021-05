Foto: REUTERS/Ali Owidha Politikk Utenriksdepartementet (UD) Hemmeligstemplet dokument: UD hadde mistanke om at norske våpen ble brukt i Jemen. Likevel tillot de våpeneksport til gulfstat.

Utenriksdepartementet (UD) tillot omfattende norsk våpeneksport til De forente arabiske emirater. Det skjedde til tross for at det forelå FN-rapporter som konkluderte med at Emiratene deltok i en intervensjon i Jemen som begikk klare brudd på folkeretten.

2. mai 2021 19:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det kommer frem i et vedlegg til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport som UD nekter å avgradere. Aftenposten har fått tilgang til det hemmelige dokumentet.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) skriver i en e-post til Aftenposten at hun ser «meget alvorlig» på at informasjon gradert etter sikkerhetsloven er «kommet på avveie».