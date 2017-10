Sylvi Listhaug vil tillate dobbelt statsborgerskap

– Vi varsler nå i statsbudsjettet at det vil komme en høringssak der vi foreslår å gi muligheten for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), til NRK.

Aftenposten mener: Ja til dobbelt statsborgerskap

Høyre stemte ja

Kampen mot terror er et av Listhaugs argumenter.

– Det vil gjøre at for eksempel personer som blir tatt og dømt for terrorhandlinger, kan miste sitt norske statsborgerskap. Vi kan ikke gjøre folk statsløse, men vi kan frata dem statsborgerskapet dersom de har et annet, sier Listhaug.

Norge er det eneste nordiske landet med forbud mot dobbelt statsborgerskap. Riktignok med mange unntak, men prinsippet står fast.

Høyre stemte ja til dobbelt statsborgerskap under landsmøtet i år, etter kraftig påtrykk fra Unge Høyre.

Sentralstyremedlem i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, sa da til Aftenposten at dette var en stor seier til alle som føler seg norske, men samtidig rettighetsløse i et system som er byråkratisk, gammeldags og urettferdig.

– Dobbelt statsborgerskap vil gi rettigheter til tusenvis av mennesker som er tilknyttet to land, rettigheter de ikke har i dag, sa Skjevik-Aasberg til Aftenposten i vår.

Vedum vil hegne om det norske

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til NRK det er rett å hegne om det norske statsborgerskapet.

– Folk må ta et valg om man ønsker å være norsk statsborger eller om man ønsker å være et annet lands statsborger. Det følger både rettigheter og plikter med statsborgerskapet, og det mener vi har vært en god ordning, sier Vedum.