Ti kjappe med Sosialistisk Ungdom: – Vi må produsere mer grønnsaker og korn i Norge

Da vi utfordret Synnøve Kronen Snyen til å ta med én ting som representerer Sosialistisk Ungdom, valgte hun en energidrikk. Forklaring: Vi trenger mye energi for å løse klimakrisen og gå over fra olje og gass til grønn energi.

SU-leder Synnøve Kronen Snyen mener vi skal slutte med olje allerede om ni år.

6. sep. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

1. Hva er du mest uenig med Sosialistisk Venstreparti i?

– Jeg mener vi burde sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon i 2030, slik at politikerne innser hvor dårlig tid vi har.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Ikke. Jeg synes ikke forslaget til regjeringen om at det skal være forbudt for dem under 18 eller 16, år er godt nok. Dette handler om psykisk mishandling.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Vi ønsker å fjerne nemndene mellom uke 12 og uke 22. Det er gammeldags med nemd, og det gir en ekstra belastning for kvinner som allerede befinner seg i en vanskelig situasjon.

Fakta Synnøve Kronen Snyen Alder: 25 Hvem: Har ledet Sosialistisk Ungdom det siste året. Fra: Oppegård Bakgrunn: Har studert psykologi, vært aktiv i studentdemokratiet og sittet i kommunestyret. Har også jobbet på Tusenfryd. Ble politiker fordi: Da Fremskrittspartiet gikk inn i regjering i 2013, drev hun med aktiviteter for barn og unge på asylmottak. Meldte seg derfor inn i Sosialistisk Ungdom for å forandre norsk asylpolitikk. Politisk familie: Nei, men fra en familie som driver mye med musikk. Vis mer

4. Hva er det viktigste dere i Sosialistisk Ungdom (SU) vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Det aller viktigste er å stoppe letingen etter enda mer olje og gass og å slutte å åpne flere oljefelter. Vi må vekk fra fossil energi. Vi som har tjent oss søkkrike på olje og er et av verdens rikeste land, må ta ansvar.

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Fylkene skal bestemme selv. Samtidig mener vi at de som bor i områder med store avstander, skal ha rett til å gå på nærmeste skole, men ha mulighet til å søke andre skoler.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Ja. Det er bra for klima, miljø og dyrevelferd. Vi må produsere mer grønnsaker og korn i Norge, og vi må også stille strengere krav til dyrevelferd. Slik kan man vite at kjøttet man eventuelt spiser, er mer etisk og miljøvennlig produsert.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja, vi må innføre en lov som slår fast én gang for alle at kun ja betyr ja. Sex uten samtykke er voldtekt. Det er sykt at det ikke er nok å si nei for å bli dømt for voldtekt slik lovverket er i dag. SV har fremmet forslag om samtykkelov i Stortinget to ganger, men flertallet har sagt nei.

8. Hvordan vil SU fjerne rasisme?

– Det vi må gjøre først, er å kutte statsstøtte til nettstedet Human Rights Service. Vi må heller bruke pengene på å sponse antirasistiske organisasjoner.

Fakta Hva betyr det? Homoterapi: Terapi som forsøker å endre en persons seksuelle legning fra for eksempel homofil, bifil eller lesbisk til heterofil.

Nemnd: Når en kvinne vil ta abort etter uke 12 i svangerskapet, må hun få tillatelse av to leger.

Samtykkelov: En lov som sier at sex alltid skal være frivillig.

Human Rights Service: Islamkritisk nettsted som mottar 1,8 millioner kroner i støtte fra staten årlig. Vis mer

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– Nei. De siste 100 årene har vi sett at straff ikke funker, og derfor er det på tide å gå over på hjelpelinjen. 40 prosent av unge som opplever nødsituasjoner knyttet til narkotika, ringer ikke ambulanse. Den viktigste årsaken er frykt for straff. En rusreform vil føre til økt tillit til politiet og helsevesenet.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– Det må bli mye mindre lønnsomt å eie andres bolig. I dag er eiendom det mest lønnsomme du kan putte penger i, og styrtrike kjøper boliger og presser opp prisene. Slik vil vi ikke ha det.