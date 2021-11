Stortingspresidenten til Aftenposten: Skjønte at jeg ville miste pendlerboligen hvis jeg meldte flytting til Ski

Eva Kristin Hansen (Ap) er bestemt på at hun først denne uken forsto at hun kunne ha fått pendlerbolig på feil grunnlag. Heller ikke da hennes egen partifelle ble avslørt for å ha gjort det samme som henne, stilte hun spørsmål ved sine egne handlinger.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

17. nov. 2021 17:45 Sist oppdatert nå nettopp

Det er knapt seks uker siden Eva Kristin Hansen (Ap) ble valgt som ny stortingspresident. Da fikk hun øverste ansvar for å rydde opp etter Aftenpostens avsløringer om politikernes pendlerboliger.

– Jeg tror vi må jobbe hardt for å gjenreise tilliten til Stortinget blant folk. Det har vært så mange saker nå som har bidratt til å svekke tilliten til norske politikere, sa hun da.

Denne uken ble hun selv avslørt. Adresseavisen avdekket at Hansen i tre år fikk gratis bolig fra Stortinget selv om hun eide hus i nærheten av Oslo.

Siden har flere tatt til orde for at Hansen bør vurdere sin stilling som stortingspresident. Selv har hun ingen planer om det. Hun mener fremdeles hun er den rette til å rydde opp.

– Jeg tenker jo at når jeg selv klarer å tolke regelverket feil, så er det kjempeviktig at vi faktisk får ordnet opp i det, sier hun i et intervju med Aftenposten.

