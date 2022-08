Kilder til Aftenposten: MDG-lederen trekker seg

Miljøpartiet de grønne varsler pressekonferanse om endringer i ledelsen.

Une Bastholm kom dansende inn på scenen da landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne åpnet på Fornebu i Oslo i mai.

Arnhild Aass Kristiansen Journalist

Nå nettopp

Saken oppdateres

Flere kilder bekrefter overfor Aftenposten at MDG-leder Une Bastholm går av. Hun har vært leder for partiet siden 2020.

Partisekretær Torkil Vederhus i MDG sendte tirsdag kveld en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon», får Aftenposten opplyst.

MDG har varslet en pressekonferanse klokken 11 om endringer i ledelsen.

Det var Filter Nyheter som meldte nyheten først.

Så sent som i mai ble Une Bastholm gjenvalgt som partileder på partiets landsmøte, uten motkandidat. Før partiet gikk over til en modell med bare én partileder, ledet Bastholm MDG sammen med Arild Herstad, som en av to nasjonale talspersoner.