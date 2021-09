Ropstad tok farvel med landsstyret i lukket møte: – Veldig vemodig, trist og spesielt

Bak lukkede dører tok avtroppende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad fredag formiddag et personlig farvel med partifellene i landsstyret.

Kjell Ingolf Ropstad ga lederklubben videre til Olaug Bollestad.

24. sep. 2021 10:45 Sist oppdatert nå nettopp

Der ga han lederklubben videre til fungerende partileder, Olaug Bollestad.

– Det var jo veldig vemodig, trist og spesielt, sier Ropstad om den siste talen som partileder.

Han legger til at han samtidig har kjent på stor takknemlighet til partiet gjennom de siste dagene.

Det var også en spesiell dag for Bollestad. For andre gang tar hun over partilederjobben midlertidig.

– Jeg er veldig glad i Kjell Ingolf som menneske og leder. Jeg vet at det er en tung dag for ham og familien, samtidig respekterer jeg det valget han har tatt. Jeg skal gjøre så godt jeg kan i jobben som fungerende partileder, sier Bollestad.

Hun vil ikke svare på spørsmål om hun også ønsker jobben som partileder på permanent basis. Hun og Dag Inge Ulstein trekkes frem som de aktuelle kandidatene. Sammen med Ropstad utgjør de KrFs stortingsgruppe fremover.

Heller ikke Ropstad vil si hvem han mener bør bli hans etterfølger. Ropstad lovte samtidig partiet at han er veldig motivert for rollen i tremannsgruppen på Stortinget.

– Vi er en veldig flott gjeng med Olaug og Dag Inge. De er veldig dyktige politikere og potensielle partiledere, og vi har erfaring som statsråder. Jeg tror vi kan få til mye sammen, sier Ropstad.

Han tror ikke KrF vil havne fullstendig i skyggen med et klart rødgrønt flertall på Stortinget.

– Jeg har sett som statsråd at du kan påvirke politikken mye også fra opposisjon. Det skal jeg bidra til, sier han.

– Jeg er stolt over hva vi har fått til

Kristelig Folkepartis landsstyre møttes kl. 11.00 for å stake ut kursen for valg av ny partileder etter dramatiske uker.

Først fikk KrF det dårligste valgresultatet siden 1936. Partiet endte under sperregrensen på 4 prosent og fikk bare tre stortingsrepresentanter.

Lørdag 18. september trakk partileder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad seg både som partileder og minister.

Bakgrunnen var Aftenpostens avsløringer av at han og flere andre politikere har bodd gratis i Oslo på Stortingets regning fordi de ikke meldte flytting fra foreldrene. Han tok også aktive grep for å slippe en skatteregning på 175.000.

– Det kommer en tid for en klem og en god prat med hver enkelt, men for nå vil jeg bare si: tusen, tusen takk, sa Ropstad da han trakk seg.

– Jeg er stolt over hva vi har fått til. Gjennom åtte år som en del av et flertall, og de siste to og et halvt årene i regjering så har vi fått være med å forme Norge, sa Ropstad også.

En rekke tillitsvalgte i partiet har sagt at partilederen bør sitte på Stortinget. Veteraner som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og avtroppende parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan mener også at partilederen bør sitte der.

Det snevrer kretsen av lederkandidater inn til Bollstad eller Ulstein. Ingen av dem har hverken avkreftet eller bekreftet at de er kandidater. Men Bollstad har sagt seg villig til å tre inn som konstituert leder inntil landsmøtet velger ny permanent leder.

KrF Kvinner ønsker Bollestad som ny leder. KrFU ønsker seg Ulstein.

Går mot ekstraordinært landsmøte

Men enten KrF-tillitsvalgte støttet rød eller blå side i 2018, er de enige om at partiet nå trenger en leder som kan skaffe partiet innpass i nye velgergrupper og øke stemmetallet.

Landsstyret skal fredag drøfte og vedta den videre prosessen for valg av ny leder. Innstillingen til landsstyret er hemmelig. Men avisen Dagen har tidligere skrevet at sentralstyret innstiller på et ekstraordinært landsmøte 13. november.

Planleggingen av det ekstraordinære landsmøtet kommer frem i et saksdokument administrasjonen sendte partiets landsstyre onsdag.