Støre ga Nato-refs til Rødt. Budsjettpartner SV slapp unna.

Audun Lysbakken vil støtte regjeringens akutte opprustningsplan. Men SV-lederen vil ikke si om partiet vil bidra til å gjøre det lettere å ta imot Nato-tropper.

Regjeringen vil styrke det norske Forsvaret. Her er statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortinget.

18. mars 2022 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen vil styrke det norske Forsvaret, og det raskt. Anledningen er den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina.

Fredag møtte statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget. Der fortalte han at regjeringen vil bruke 3,5 milliarder kroner på å styrke den sivile og militære beredskapen i Norge.

Ett av tiltakene er å bruke 340 millioner kroner på styrke evnen til å ta imot allierte styrker, primært i nord.

Både SV og Rødt er motstandere av Norges medlemskap i Nato. Men ingen av partiene flagget standpunktet i den påfølgende debatten i Stortinget.

I sitt sluttinnlegg fra Stortingets talerstol henvende Støre seg direkte til Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

«Jeg har til slutt lyst til å gi en kommentar til partiet Rødt, som sier at det nå er viktig at vi står sammen i solidaritet. Det er jeg helt enig i, og mange av poengene som ble påpekt av representanten, slutter jeg meg til. Men regningen går ikke opp politisk om Norge skal ut av Nato. Hvis det er politikken for å ivareta Norges interesser i en normaltid og fortsatt er politikken når vi er i en krisetid, vil jeg bare si at det er dypt uansvarlig».

Refset Rødt, ikke SV

Støre mente videre at det ville være i direkte i motstrid med nettopp idealene om samhold og solidaritet om Norge «skulle rekke opp hånden og si at vi skal ut av den alliansen».

SV, som er regjeringens budsjettpartner, fikk ingen tilsvarende reprimande.

Det er SV regjeringen vil gå til for å få flertall for krisepakken. Det ser ikke ut til å bli vanskelig. I debatten sa Lysbakken at selv om SV selvsagt må an innretningen når regjeringens forslag kommer til Stortinget. Men han la at «det høres fornuftig ut, og SV støtter tenkningen bak».

Aftenposten spør Lysbakken om hva han tenker om Støres Nato-utfall mot Rødt.

– Nato-medlemskapet ligger jo der, som en ramme rundt den norske sikkerhetspolitikken. Sånn har det vært lenge, og det er jo ikke den debatten som skal stå i sentrum nå. Det er ingen som foreslår at Norge skal gå ut av Nato over natten. Så når vi nå snakker om å styrke norsk forsvar og beredskap, så er det jo innenfor den rammen, svarer Lysbakken.

Fakta Dette inneholder Støres krisepakke: 800 millioner kroner til økt overvåking av havområdene i nord. Det er et mål å seile mer med fregatter, ubåter, korvetter og med Kystvakten.

650 millioner kroner øremerket til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer.

1 milliard kroner for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Regjeringen vil anskaffe og styrke beholdning av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.

340 millioner kroner til raskt å styrke evnen til mottak av allierte styrker, primært i nord.

200 millioner kroner til å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og å styrke Etterretningstjenesten.

500 millioner går til å styrke sikkerheten til den norske befolkningen og interesser. Dette innebærer blant annet en opprusting av sivilforsvaret. Lysbakken mener grepene i alt går i den retningen SV har ivret for lenge: Bort fra kapasitet, våpen og enheter ment for bruk i krig i andre land og over mot et nasjonalt forsvar av Norge. Vis mer

3,5 milliarder til forsvar og beredskap

– SV støtter tenkningen bak, sa du. Gjelder det også dette med å ta imot allierte på norsk jord?

– Vi har jo ikke sett detaljene i dette ennå, så vi må jo se det som legges frem. Men overordnet ser innretningen på dette fornuftig ut og i tråd med prioriteringer som SV har hatt lenge, sier Lysbakken.

Han legger til at SV ser positivt på den pakken regjeringen har varslet.

– Men detaljene vet vi lite om. Jeg kan ikke stå og si ja eller nei til hvert enkelt forslag nå. Men overordnet ser det riktig og fornuftig ut, sier han.

– Vi ønsker å finne ut om du i denne situasjonen ønsker å flagge eller synliggjøre SVs Nato-motstand?

– Vi vet ikke hva slags forslag det er ennå. Så det er ikke mulig. Jeg kan ikke svare ut detaljer i opplegget før vi har sett opplegget.

– Men du vet jo at regjeringen vil gjøre det lettere å ta imot NATO-allierte på norsk jord?

– Men vi vet ikke hva det innebærer. Så det må vi ta stilling til når vi ser det.

Rødt: Støre tar feil

Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen har lite til overs for Støres kritikk.

– Dersom Rødts politikk var å melde Norge ut av Nato i morgen tidlig, og dermed legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt, ville hadde kritikken truffet bedre. Men det er altså ikke tilfellet, sier hun.

– Rødt er for et sterkt nasjonalt forsvar og en nordisk allianse istedenfor å bli dratt inn i Natos «out of area»-operasjoner, legger hun til.

Etterlyser mer våpensending

Erna Solberg sier Høyre støtter forslagene fra regjeringen og at dette er ønsker de har hatt på forsvar selv.

– Jeg kan garantere regjeringen at vi kommer til å bidra med både gode innspill, gode ideer og vår erfaring fra å håndtere kriser av denne typen og med støtte til en regjering som kommer til å trenge støtte, for dette kommer til å bli krevende også i vårt samfunn, sa Solberg i salen.

Venstre støtter også pakkene som regjeringen har lagt frem. Men Guri Melby (V) etterlyser en avklaring om regjeringen skal sende nedover mer våpen til Ukraina eller ikke.

– Dette handler også litt om hva vi tenker – tenker vi at det vi bidrar med skal bare forsinke russernes fremmarsj? Eller skal vi faktisk hjelpe ukrainerne til å vinne krigen. Hvis de skal ha en sjanse til å vinne, trenger de mer enn humanitær bistand, da trenger de også våpen.