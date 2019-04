Valgkomiteen i Arbeiderpartiet (Ap) offentliggjorde sin innstilling mandag kveld. Der foreslås stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen som ny leder for kvinnenettverket.

– Jeg er kjempeglad for å få en slik tillit. Kvinnenettverket i Ap er enormt viktig for partiorganisasjonen, både innad og utad. Kvinnenettverket var også en av grunnene til at jeg ikke forlot politikken etter AUF-tiden. Nettverket var viktig for meg i overgangen mellom AUF og «voksenpartiet», sier hun.

Trettebergstuen har sittet i Aps sentralstyre siden 2009. I dag er hun partiets likestillingspolitiske talskvinne på Stortinget.

Støtter Giske-vraking

Ifølge valgkomiteen ba Anniken Huitfeldt om avløsning som leder av Aps kvinnenettverk.

Huitfeldt fikk mye kritikk for sin håndtering av varslersakene i Ap. Hun ble beskyldt for å beskytte Trond Giske da det kokte som verst i varslersakene mot den daværende nestlederen i 2017. Huitfeldt har selv kategorisk avvist det.

Giskes varslede comeback som styremedlem i Trøndelag Ap ble stanset etter at VG skrev om den såkalte Bar Vulkan-videoen. Der danset Giske med en ung kvinne på nattklubb i Oslo kort tid før årsmøtet i Trøndelag Ap. Det førte til at valgkomiteen i Trøndelag, som hadde innstilt Giske som styremedlem, snudde.

Trettebergstuen mener det var et fornuftig utfall.

– Hva synes du om at Giske ble vraket til styret i Trøndelag Ap, Trettebergstuen?

– Valgkomiteen i Trøndelag gjorde rett i å snu. Jeg mener det var for tidlig Trond Giske å komme tilbake i en slik posisjon. Uroen som den saken skapte, må vi ta på alvor, sier Trettebergstuen.

Vil følge opp #metoo

Hun sier det er svært viktig at #metoo-avsløringene det siste halvannet året, i både politikken og ellers i samfunnet, ikke glemmes.

– Vi må overhodet ikke tro at vi er ferdig med #metoo, hverken i partiet eller i samfunnet som helhet. Det blir en viktig oppgave for meg å ta erfaringene og lærdommen vi kan trekke av #metoo videre. Ap skal være en organisasjon der ingen skal oppleve seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal være trygt å varsle. Det er bedre å varsle en gang for mye enn en gang for lite.

– Vi vet at #metoo bare rørte i overflaten når gjelder omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet i Norge. Det er enormt viktig at den saken ikke dør ut, sier Trettebergstuen.

Trettebergstuen gikk nylig ut mot fremstillingen av henne i boken «Alle skal ned» - som omhandler bl.a. Giskes avgang som Ap-nestleder - skrevet av VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård.

Trettebergstuen avviser at hun skal ha jobbet aktivt for at Giske skulle fortsette som nestleder etter varselsakene mot Giske.

Ifølge boken var Trettebergstuen til stede hjemme hos Giske en fredag kveld i fjor vinter, sammen med flere andre i Ap, der Giskes fremtid som nestleder ble diskutert.

Ifølge Trettebergstuen er dette ikke riktig. Trettebergstuen er klar på at hun aldri ønsket at Giske skulle fortsette som nestleder etter #metoo-anklagene mot ham før jul 2017.

Giske gikk av som Ap-nestleder i januar i år.

Sandvik inn i sentralstyret

Valgkomiteen foreslår også at Giskes nære støttespiller i Trøndelag, fylkesordfører Tore O. Sandvik, skal få plass i Aps nye sentralstyre.

Videre foreslår valgkomiteen følgende fire andre nye medlemmer i sentralstyret: Cecilie Myrseth (Troms), Hilmar Høl og Marte Mjøs Persen (Vestland) og Robert Cornels Nordli (Agder).

– Med denne innstillingen får vi et sentralstyre som har en god balanse mellom dem som har sitt daglige virke på Stortinget og de som jobber på regionalt og lokalt nivå i partiet, sier Gabrielsen.

Innstillingen til ny partiledelse ble presentert i midten av mars. Da ble det kjent at valgkomiteen innstiller Bjørnar Skjæran (52) fra Nordland som ny nestleder. Blir han valgt, overtar han plassen som ble ledig etter Trond Giske. Skjæran er i dag leder av Nordland Arbeiderparti.