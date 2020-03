Støre med bønn til industrilokomotivene: Nå må dere ta ansvar

I to døgn har Støre snakket på videolink med et titall ledere og ansatte i norsk næringsliv for å danne seg et inntrykk av krisens omfang og mulige løsninger.

– Jeg har fått et klart inntrykk av hvor viktig det er at de store lokomotivene i norsk næringsliv holder hjulene i gang. De har stor betydning for det som er ryggraden i norsk næringsliv, de små og mellomstore bedriftene, sier Støre.

Nesten like viktig er at det «offentlige gjennom anbud og innkjøp holder takten oppe og gjerne øker.»

– Nå må vi stå klare med tiltak som kan skape aktivitet i norske næringsliv så snart helsetiltakene mot smitten tillater det, sier Støre.

Han sier det gjør inntrykk å høre rapportene fra ansatte og ledere hos frisører, hoteller, restauranter, mekaniske bedrifter i leverandørindustrien, banker som DNB og olje og industri som Hydro, Aker og Equinor.

Heiko Junge, NTB scanpix

– Regjeringen må åpne en dialog

– De forteller ærlig om et bilde som er svært alvorlig. Mange små bedrifter sliter nå med å betale regningene sine, mens mange av de mellomstore og store bedriftene opplever akutt etterspørselssvikt. For meg viktig å lytte til innspill for å gjøre pakkene vi vedtar så treffsikre som mulig, sier Ap-lederen.

Denne uken varslet flere store næringslokomotiv som Equinor om at lav oljepris fører til kutt i investeringer, leteaktivitet og driftskostnader. Det er de samme signalene Støre har fått høre, og det mener han må endres.

– De store tar beslutninger for egen bedrift, men konsekvensene er store for tusenvis av andre mindre bedrifter. Nå må regjeringen ha en dialog med disse bedriftene før aktivitetene kuttes mer enn de absolutt må.

– Min bønn er at venter med dette til det lengste, og at de opprettholder aktivitet så lenge som mulig, sier han.

– De må tenke mer på samfunnet enn eierne?

– Ja, de to spørsmålene henger nå nært sammen. Hvis det er behov for å bygge bro mellom, må regjeringen inn og bygge broen, sier han.

Fredag morgen lanserer regjeringen den tredje krisepakken på to uker. Den inneholder i første rekke tiltak for å sikre bedrifter som opplever bråstopp i inntektene midler til å betale regninger som strøm og husleie, og holde hjulene i gang.

Snakket med Danmark

Torsdag snakket Ap-lederen også med partifelle og statsminister i Danmark, Mette Frederiksen.

– Hun la vekt på én ting: Vi må opprettholde tette bånd mellom ansatte og bedriften, tilknytningen til arbeidsplassen, så lenge som mulig. Alle må gjøre det som er mulig for å holde det gående og unngå oppsigelser og permitteringer.

– De som er mest sårbare i arbeidslivet risikerer å falle ut og ikke komme tilbake. Ledigheten går fortere opp enn ned, når den snur. Og hvis man må gå til permitteringer, må det satses på kompetanse og å bruke mulighetene til bedriftsintern opplæring, sier Støre.

Bekymret for alvoret

– Er du mer pessimistisk eller optimistisk etter ringerunden?

– Jeg er mer bekymret for hvor alvorlig utfordringen er. Og så er jeg også mer ydmyk og stille optimistisk av å høre forståelsen av alvoret i situasjonen, og stå-på-viljen blant de ansatte. Det er en kraft der ute i samfunnet som gjør meg håpefull.

– Håper du at private bedrifter skal ta større samfunnsansvar enn ellers?

– Alle de bedriftene jeg har snakket med er opptatt av sine ansatte og ønsker å ta sitt ansvar i krisen. Nå er det ekstraordinære tider som tilsier ekstraordinære løsninger, sier Ap-lederen.