Lokal Ap-politiker: – Jeg skrev Giske-oppropet

Morten Ellingsen, leder i Nordre Follo Ap, var initiativtager til oppropet om at Trond Giske ikke bør få et nytt partiverv nå.

Morten Ellingsen i en selfie fra 2019, hvor han driver valgkamp til togpendlere. Morten Ellingsen

17 minutter siden

Torsdag formiddag publiserte VG et opprop fra 92 Ap-medlemmer, deriblant flere stortingspolitikere og ordførere fra østlandsområdet.

«Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet», slår oppropet fast.

En enstemmig nominasjonskomité i Trøndelag Ap innstilte mandag Giske som ny leder av fylkespartiet. Det har utløst sterke reaksjoner i partiet.

Initiativet til oppropet kom fra Morten Ellingsen, som siden februar i år har vært leder i Nordre Follo Ap. Det forteller Ellingsen selv til Aftenposten.

– Det er jeg som har skrevet oppropet. Vanligvis lar vi andre fylker nominere sine ledere fritt uten å blande oss inn i det. Men dette valget påvirker hele partiet i hele landet, sier han.

Slik ble oppropet til

Ellingsen forteller at han skrev innlegget tirsdag, dagen etter Giske-nominasjonen.

– Det var en spontan reaksjon på innstillingen deres, sier Ellingsen.

Opprinnelig lurte han på å sende det inn selv, men han vurderte at også andre kunne ha ønske om å stå som underskrivere og at det var lettere når de var flere.

Innlegget ble spredt gjennom nettverk av venner og kjente, det forklarer den store miksen av underskrivere.

– Mange har nok sittet på fingrene og avstått fra å kommentere. Men når en enstemmig komité har nominert på en måte som påvirker oss, så må vi si ifra. Vi er mange som kjenner på at dette er feil, sier Ellingsen.

Han forteller at de sendte inn oppropet til VG da de passerte 50 underskrivere. Ved publisering hadde det blitt 92, og antallet øker stadig.

Da Aftenposten prater med ham, en knapp time etter publisering, er det allerede oppe i 104. Hovedtyngden er fra Oslo-området, men hele landet er representert.

Forteller at medlemmer mangler motivasjon

I oppropet skriver de blant annet:

«Velgere lokalt hos oss sier de ikke vil stemme på Arbeiderpartiet dersom Trond Giske får en sentral posisjon i partiet igjen. Flere medlemmer forteller at de vurderer sitt medlemskap. Mange sier de har vanskeligheter med å motivere seg for partiarbeid eller valgkamp».

De siste tre dagene har 143 personer meldt seg ut av Ap, bekrefter partikontoret til Aftenposten torsdag formiddag. 47 har meldt seg inn.

– Hva ønsker du å oppnå med oppropet?

– Reelt sett at vi sender et signal om at dette, for mange av oss, skjer for fort. Vi så på #metoo som et veiskille i partiet, og vi ønsker å signalisere at vi har en likestillingspolitikk man kan være trygg på og at det er trygt for unge personer å delta i partiarbeidet, svarer Ellingsen.

– Giske kan godt ha opparbeidet seg ny tillit i Trøndelag. Men den er ikke grunnet i resten av landet. Da var det riktig av oss å gå ut, vi kunne ikke la være, sier Ellingsen også.