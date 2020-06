Enighet om iskantsonen: Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre inngår forlik med Ap, Frp og Sp

I sitt forslag gikk regjeringen inn for at grensen for iskanten skulle settes til 15 prosent. Dette er også utfallet etter forhandlingene på Stortinget.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått en så bred enighet basert på utgangspunktet regjeringspartiene hadde med Fremskrittspartiet, sier Høyres Stefan Heggelund til NTB.

Allerede sist uke ble regjeringspartiene enige med Frp om en iskantgrense på 15 prosent. Grensen innebærer at iskanten settes til der det i snitt er is 15 prosent av dagene i april.

Saken er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.