En vanlig Non Stop-pose fra Freia har sjokoladelinser i seks forskjellige farger. Til sammenligning er det i Kristiansand bystyre valgt inn hele 13 grupperinger med hver sin partifarge.

Å sette sammen et flertall i denne godteposen viser seg vanskelig, kanskje særlig fordi så få vil samarbeide med Vidar Kleppe og Demokratene som fikk 13,4 prosent oppslutning.

Demokratene med sine ti representanter av bystyrets 71 plasser får stor innflytelse i Kristiansand, selv om de ikke får bli med i et samarbeid.

Se status for forhandlingene i de mest folkerike kommunene lenger nede i saken.

Fakta: Non Stop Antall partier representert i bystyrene i de ti mest folkerike kommunene i Norge. (Antall plasser i bystyret i parentes). Oslo: 10 partier (59 seter) Bergen: 11 partier (67 seter) Trondheim: 10 partier (67 seter) Stavanger: 11 partier (67 seter) Bærum: 10 partier (51 seter) Kristiansand: 13 partier (71 seter) Fredrikstad: 11 partier (53 seter) Sandnes: 10 partier (49 seter) Tromsø: 11 partier (43 seter) Drammen: 10 partier (57 seter) Kilder: SSB, Valgdirektoratet, Aftenposten

Fædrelandsvennen

Gabrielsen blander seg inn

Ap, MDG, SV, Folkelista, Sp og Rødt ble denne uken enige om en samarbeidsavtale i Kristiansand. De seks partiene har ikke flertall i bystyret ettersom de bare utgjør 32 av 71 representanter. Jan Oddvar Skisland (Ap) blir ordfører, mens Folkelista får varaordføreren.

Avtalen er ikke signert, men er blitt godkjent av styrene i alle partiene, skriver Fædrelandsvennen. Et splittet Ap holder medlemsmøte om saken søndag kveld, så bråket fortsetter.

Tidligere Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen fra Lindesnes har blandet seg inn i debatten i Kristiansand. Han mener at Høyre og Arbeiderpartiet må gå sammen for å løse flokene i et bystyre som består av 13 ulike partier.

– Sett utenfra ser det litt krevende ut for det politiske Kristiansand. I en sånn sammenheng bør ingenting være uprøvd, og det vil være klokt å se på muligheten for en storkoalisjon, sier Gabrielsen, som mener det er viktig å unngå «skjøre politiske byggverk», til Fædrelandsvennen.

Kristiansand er i vekst fordi naboene Søgne og Songdalen innlemmes i Kristiansand kommune fra årsskiftet.

Non Stop-posene

Med sine 13 partier har Kristiansand det mest fragmenterte av storbyenes kommunestyrer. Bergen og Stavanger har 11 partier i bystyret, Oslo og Trondheim har ti.

Der det blir vanskelig å skape klare flertall på venstre- eller høyresiden, kommer ønskene om at de store må gå sammen. Men med unntak av Stavanger ville det i disse byene ikke være mulig å lage flertall gjennom storkoalisjoner av de tradisjonelle hovedmotstanderne Høyre og Ap.

Av de ti mest folkerike kommunene i Norge har Ap og Høyre sammen flertall i bare fire av dem.

Fakta: Ap og Høyres flertall i norske folkerike kommuner Arbeiderpartiet og Høyres mandater i by- og kommunestyrer sammenlagt i landets mest folkerike kommuner. Oslo: 27 av 59 seter – ikke flertall Bergen 27 av 67 seter – ikke flertall Trondheim: 31 av 67 seter – ikke flertall Stavanger: 34 av 67 seter – flertall Bærum: 30 av 51 seter – flertall Kristiansand: 26 av 71 – ikke flertall Fredrikstad: 27 av 53 – flertall Sandnes: 24 av 49 – ikke flertall Tromsø: 15 av 43 – ikke flertall Drammen: 30 av 57 – flertall Kilder: SSB, Valgdirektoratet, Aftenposten

Slik er status for forhandlingene i de fem mest folkerike kommunene i Norge:

Oslo: Rødgrønne forhandlinger i gang

Fredag startet forhandlingene mellom de rødgrønne partiene i hovedstaden. 12 forhandlere fra Ap, SV og MDG skal bli enige om premissene for fire nye år sammen i byråd. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir sittende, men styrkeforholdet mellom Ap og spesielt MDG er dramatisk endret. MDG har sagt at de ønsker seg finansbyråden.

Partiene har gitt seg selv frist til 23. oktober med å bli enige. Neste uke legges det frem forslag til kommunebudsjett for 2020. Det blir første tydelige pekepinn på hva som prioriteres fremover.

De tre partiene er avhengige av et støtteparti for å få flertall i bystyret. Det kan bli enten Rødt, som var støtteparti i forrige periode, eller Venstre.

Alt du trenger å vite om byrådsforhandlingene i Oslo, finner du her:

Bergen: Byrådsleder klar

FNB gjorde et brakvalg i Bergen, men flertallet glapp for høyresiden i siste minutt, og FNB-leder Trym Aafløy har dermed ingen samarbeidspartnere for å få plass i posisjon.

Med en oppslutning på 16,9 prosent og 11 representanter i bystyret vil likevel FNB ha stor innflytelse på politikken som blir ført i Norges nest største by.

I Bergen forhandler fem partier om byrådsmakten: Ap, SV, MDG, KrF og Venstre.

Det er lite som foreløpig er klart, men Roger Valhammer (Ap) blir byrådsleder. Partiene har ikke konkludert i viktige saker eller fordelt posisjoner, skriver Bergens Tidende.

Selv med et samarbeid mellom fem partier vil ikke byrådet ha flertall alene i bystyret. Mindretallsbyrådet vil være avhengige av støtte fra minst ett annet parti i bystyret.

Sp og Rødt gikk ut av forhandlinger om byrådssamarbeid tirsdag denne uken.

Trondheim: 16 år med Ap-ordfører utvidet til 20 år

Rita Ottervik (Ap) har vært ordfører i Trondheim siden 2003 og fortsetter også neste periode til tross for elendig oppslutning. Ap er for tiden i sluttfasen av forhandlingene med SV, MDG og Sp, ifølge Adresseavisen. De tre sistnevnte er alle valgvinnere med gode forhandlingskort på hånden i motsetning til Ap som mistet én av tre velgere i Trondheim dette valget.

Sammensetningen er fortsatt ikke klar, men denne uken ble det klart at det ikke blir ny styreform. Ap ville ha byregjering i Trondheim etter samme parlamentariske modell som i Oslo og Bergen. Adresseavisen omtaler det som et stort nederlag for Ottervik og Ap.

Dermed blir det fire nye år med formannskapsmodell i Trondheim, der de borgerlige partiene får fire medlemmer i formannskapet og de rødgrønne får seks eller syv.

Stavanger: Historisk FNB-samarbeid med MDG på vei

Også i Stavanger er valgvinnerne på oppløpssiden når det gjelder forhandlinger om en felles politisk plattform og fordeling av verv. Det vakte oppsikt på valgdagen da det ble kjent at FNB hadde gått i forhandlinger med blant andre MDG.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det sannsynlig at Ap får fem representanter i formannskapet, FNB får to, mens MDG, Rødt, SV, Sp og KrF får en representant hver. Det er totalt 19 plasser i formannskapet i Stavanger. De resterende syv setene blir fordelt blant de borgerlige partiene.

Ordfører blir Kari Nessa Nordtun som representerer Ap.

Bærum: Stabilt Høyre

Den store valgvinneren i Bærum var MDG, skrev politisk kommentator i Budstikka, Dag Otter Johansen. Men de får ikke bli med i samarbeidet om makten.

I stedet er Venstre tatt inn i varmen av Høyre-ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Dermed har partiene Høyre, KrF, Frp og Venstre blitt enige om en samarbeidsavtale i Bærum, der det har vært borgerlig flertall helt siden 1959 og Høyre har hatt ordføreren siden 1952.