Hansen er saksordfører for trygdeskandalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som allerede har bestemt seg for å avholde åpen høring om saken.

Etter å ha lest Aftenpostens sak om at regjeringen var dypt involvert i en avgjørende trygdesak i EU-domstolen, setter Hansen spørsmålstegn ved om arbeids- og sosialministeren har fortalt alt hun burde til Stortinget.

Norge var dypt involvert

Hauglie holdt en egen redegjørelse om Norges praktisering av EUs trygdeforordning i Stortinget 5. november.

Da nevnte hun ikke at regjeringen var dypt involvert i en trygdesak i EU-domstolen, en sak som britene tapte i starten av 2017: Tolley-saken.

Dommen i saken har fått stor betydning. Den brukes nå av Nav for å begrunne hvorfor Norge ikke kan sette som selvstendig krav at en mottager av for eksempel arbeidsavklaringspenger må oppholde seg i Norge.

Etter at dommen i Tolley-saken falt 1. februar 2017., har norske domstoler sendt 22 mennesker i fengsel med bakgrunn i feil tolkning av loven.

Kontrollkomiteen vil følge opp

Hansen sier regjeringens involvering i rettssaken er helt ny informasjon for henne.

– Den gir grunn til stor bekymring over hvor mye regjering og statsråden faktisk har visst, sier hun og legger til at det er «all grunn til å ettergå dette i det videre arbeidet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hansen forventer at en statsråd som redegjør for Stortinget kommer med all relevant informasjon, men sier hun må innrømme at denne saken tilsier at det ikke er tilfellet.

Det – og hvilke konsekvenser det vil få – vil hun komme tilbake til under behandlingen av saken i Stortinget.

SV: Tydelig tegn på at de har visst mer

Tirsdag og torsdag i denne uken får komiteen svar på sine første spørsmål til statsråden. SVs medlem i kontrollkomiteen sier Aftenpostens sak vil medføre at det raskt blir sendt ytterligere spørsmål.

– Dette vil definitivt være med i neste spørsmålsrunde, sier Freddy André Øvstegård.

– Dette er et veldig tydelig tegn på at departementet har foretatt vurderinger i alle fall i omlandet av Nav-skandalen på et langt tidligere tidspunkt enn det som er sagt så langt. Saken er med på å sannsynliggjøre at departementet har visst eller kunne ha visst mer enn det som tidligere er opplyst til Stortinget, sier han.

Har ønsket å unngå trygdeeksport

Han poengterer at departementets rolle og hvorvidt det har hatt noen muligheter til å «slå alarm», er noe av det viktigste SV er ute etter å få svar på.

– Her ser vi et aktivt departement, som aktivt er inne i en sak i EU-domstolen – som eneste medlemsland utenom Storbritannia – og som selv gjør juridiske vurderinger i en sak som Nav selv viser til når de kommer med sin konklusjon.

SV-politikeren stiller spørsmål om regjeringen har forsøkt å «sitte stille i båten» i et forsøk på å unngå den konklusjonen som nå har kommet om hva som er riktig fortolkning av regelverket.

– Regjeringen kan bevisst ha rodd i en retning for å unngå mer trygdeeksport, antyder Øvstegård.

