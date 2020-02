Frp markerte seg som et tydelig opposisjonsparti i Stortingets muntlige spørretime onsdag formiddag, og det hadde valgt seg klimapolitikken. Et område Frp har bestemt at det i oppoisjon skal være et tydeligere alternativ.

Frp har i debatten om klimakuren som nylig ble lagt frem, slått fast at Norge heller må bruke penger på å redusere utslipp ute i stedet for symbolpolitikk hjemme.

Det er bare uker siden Frp forlot regjeringen. Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen åpnet ballet i Stortinget.

Siv Jensen, som nå er blitt parlamentarisk leder, mener nemlig det er totalt uansvarlig av regjeringen å melde inn et mål om å kutte klimautslippene med minst 50 prosent innen 2030 – uten å ane hva det koster.

– I forrige uke meldte regjeringen inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Og det helt uten å ane konsekvensene av hva det koster, sa Jensen.

Store kutt

Norges nye løfte at utslippene av klimagasser skal reduseres med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU.

Statsminister Erna Solberg (H) mente at det ikke er noe nytt i at regjeringen har foreslått ambisjoner fra Norges myndigheter inn til FN eller de store forhandlingene uten at vi har hatt detaljbiten utredet på hvilke tiltak som gjelder.

Statsministeren la til at det å la være å gjennomføre klimatiltak, «for lengst» er beregnet til å bli dyrere enn kostnaden ved tiltakene.

Jensen: Hva koster det?

– Jeg synes svaret er ganske oppsiktsvekkende. Statsministeren vet altså ikke hvor stor denne regningen er. Og et gjennomgående prinsipp har vært å konsekvensutrede politikken, skjøt Jensen tilbake, som la til at hun ikke fikk svar på sine spørsmål til statsministeren.

Men Jensen var ikke alene fra Frp om å kjøre statsministeren på klima. Partiets nye energi- og klimapolitisk talsperson Jon Georg Dale fulgte opp Jensen.

Synsing fra statsministeren?

– Tidligere har vi kjent konsekvensene av grepene vi tar. Vi vet ikke hva de koster, hva de betyr for globale utslipp og hva det betyr for norske arbeidsplasser. Det er nytt at statsministeren synser, sa Dale.

Solberg svarte at klimamålene som er innmeldt, følger den linjen regjeringen har hatt om å ha ambisjoner og lage tiltak basert på det.

– Det er ikke noe nytt at vi melder inn Norges ambisjoner til FN uten at vi har utredet detaljene, sa statsministeren.

– Regjeringens innmeldte klimamål er på linje med det regjeringen gjorde da Høyre og Fremskrittspartiet satt i regjering, slo hun fast.