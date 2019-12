Eks-høyreordførere vil ha reformpause

– Det har vært for mange reformer på en gang, sier ordfører i Eidsberg Erik Mogens Unaas (H).

Ved nyttår overlater han ordførerkjedet til Saxe Frøshaug (Sp) i den nye sammenslåtte Indre Østfold kommune.

Høyre hadde 74 ordførere for lokalvalget i høst. Nå har partiet 35. I storbyene står Høyre ribbet tilbake, uten en eneste ordfører eller byrådsleder.

Avtroppende Eidsberg-ordfører Erik Mogens Unaas er ikke i og for seg imot innholdet i reformene, men mener det har vært for mange prosesser samtidig og at partiet er blitt straffet for det.

– Tempoet har vært for høyt, sier Unaas.

– Det har vært tøft å stå i mange reformer der ute

Flere er av samme oppfatning, viser en ringerunde Aftenposten har gjort blant Høyre-ordførerene som tapte valget. De fleste peker på politireformen og kommune- og regionreformen og gjennomføringen av dem.

– Det har vært tøft å stå i mange reformer der ute. Jeg synes partiet bør ta en reformpause med mindre det er snakk om helt prekære ting, sier Liv Kristin Johnsen som nylig gikk av som ordfører i Tjeldsund kommune i Nordland.

Tjeldsund kommune

Hun mener ikke reformene har vært unødvendige.

– Men Høyre har tatt støyten alene for både politireformen og andre reformer.

Tidligere ordfører i Øvre Eiker, Ann Sire Fjerdingstad, sier det slik:

– Vi henger ikke helt med ute i distriktene på alt som skjer. Jeg er ikke imot reformene, men det har gått for fort, sier hun

– Vi må få en bedre distriktspolitikk. Det er mer nedleggelse enn oppstart i distriktene, Wenche Huser Sund, eks-ordfører i Grue.

Flere trekker også frem behovet for en ny klimapolitikk.

– Høyre må få en mer offensiv klimapolitikk, sier Sisilja Viksund, avtroppende ordfører i Evenes.

Høyre

Nøler med Sanner-støtte

Hele Høyres ledelse står på valg på landsmøtet neste år. Erna Solberg har varslet at hun tar gjenvalg, mens 2. nestleder Bent Høie går ut av politikken for å bli fylkesmann i 2021.

Flere avtroppende Høyre-ordførere vil ha en person som kan representere distriktene inn i ledelsen, men uten å peke på navn.

Mange vil ha med 1. nestleder Jan Tore Sanner videre, men flere vil ikke svare direkte på spørsmål om de mener Sanner bør fortsette i ledelsen. Sanner har vært nestleder i Høyre siden 2004.

– Det har jeg ikke lyst til å svare på, sier avtroppende ordfører i Våler, Lise Berger Svenkerud.

Høyre

– Men vi trenger litt rullering i ledelsen og vi må i alle fall ha fornyelse i AU (Høyres arbeidsutvalg). Det er også viktig med geografisk spredning i ledelsen, sier Svenkerud som også er leder av Innlandet Høyre.

Høyres mektige arbeidsutvalg består av åtte personer (ledertrioen, leder kvinneforum, Unge Høyre-leder, parlamentarisk leder og to direktevalgte). Generalsekretæren møter også, men uten stemmerett.

Men mange gir også sterk støtte vil Sanner og vil ha ham med videre i ledelsen.

– Sanner har gjort en god jobb og kan godt fortsette. Men det er ingen ulempe å få inn noen dra distriktet inn i ledelsen, sier Stig Olav Lødemel, avtroppende ordfører i Hornindal.

Sanner hadde svarfrist til valgkomiteen onsdag 4. desember med å gi beskjed om han ønsker gjenvalg eller ei som nestleder. Sanner vil ikke røpe hva han har meddelt valgkomiteens leder, avtroppende Kristiansand-ordfører Harald Furre.

Svenkerud mener for øvrig Høyre må fokusere også på de klassiske Høyre-sakene foran stortingsvalget i 2021.

– Vi må tilbake til kjernesakene forsvar og næring og fokusere på det. Vi er gode på skole, det er bra, men folk er opptatt av økonomi og arbeidsplasser.