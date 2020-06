Leder for kommunenes etikkutvalg: Korrupsjon vanligst i byggesektoren

– Norsk forvaltning er etter min mening sunn. Vi har en tradisjon for å stole på hverandre. Vi tenker ikke tanken på at folk kan bryte regler.

– Men det skjer. Det er derfor viktig med åpenhet, gode rutiner for å si fra hvis man oppdager noe og at man tar alle varsler på alvor, sier Tora Aasland.

Hun leder etikkutvalget i Kommunenes Sentralforbund og har bred erfaring fra politikk og forvaltning som tidligere SV-statsråd, stortingsrepresentant, lokalpolitiker og fylkesmann.

Utvalget ble opprettet etter Aftenpostens avsløring av korrupsjonen ved Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget i 2007.

Aasland understreker at hun ikke kjenner eller uttaler seg om forholdene i Nittedal hvor ordføreren er siktet for grov korrupsjon. Hun sier på generelt grunnlag:

– Vi vet fra undersøkelser at det finnes korrupsjon i kommunene. Og det er noen saker i rettssystemet for tiden, sier hun.

– Reglene lette å forstå

Ifølge Aasland er bygge- og reguleringssaker det området hvor det er mest fristende å bryte retningslinjene.

– I den grad det er avdekket ting, er det flere saker på dette enn på andre ansvarsområder for kommunene. Det skyldes at det ofte er store penger i bildet, at det ofte er politisk strid om byggesaker og sterke ønsker fra utbyggere enten det er privatpersoner firmaer.

– Man kan alltid lure på hvorfor noen lar seg friste til at man får en fordel av noe som ikke skulle gi en fordel, en uberettiget fordel. Reglene skulle være lette å forstå, mener hun.

I Drammen ble to saksbehandlerne før jul endelig dømt til fem og et halvt og to års fengsel for korrupsjon.

I Færder kommune er en arkitekt og en tidligere byggesaksleder tiltalt for grov korrupsjon mens en kommunalt ansatt er ilagt bot tjenesteforsømmelse ved at hytter og brygger er blitt bygget uten korrekt saksbehandling.

Fakta: Styrker anti-korrupsjonsarbeidet Mandatet til Kommunesektorens etikkutvalg 2019–2022 er vedtatt av KS’ hovedstyre: Bidra til tillitsskapende kommuner og fylkeskommuner, gjennom å styrke etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren.

Ha en uavhengig, rådgivende og synlig rolle.

Selv kunne ta opp saker og gi anbefalinger, både prinsipielt og i enkeltsaker, og uttale seg om tema på forespørsel fra KS, medlemmene og media.

Ha dialog med kommuner og fylkeskommuner og bidra til høy bevissthet og refleksjon om forvaltningsetiske spørsmål

Være orientert om relevante saker i offentligheten og rette oppmerksomhet mot problemstillinger og utfordringer i saker av felles interesse for kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskap.

– Av og til svikter tilliten

– Foregår det daglig korrupsjon i norske kommuner?

– Det skjer, og er noe vi lever med. Det ser dagens lys enten ved at det varsles eller at kommunen tar fatt i det på annen måte. Her kan også mediene spille en viktig rolle, svarer Aasland.

Etikkrådet går ikke inn i kommunenes saksbehandling, men forebygger korrupsjon gjennom kurs, råd og retningslinjer.

– Det er viktig med klare ansvarsforhold og åpenhet slik at ikke bare noen få mennesker arbeider med sakene, sier hun.

Aasland mener at «vi er helt avhengig av tillit, og i overveiende grad er tillit til stede i norsk forvaltning».

– Hvis vi mistenker alt og alle, så blir ikke tilliten så sterk som den burde. Men av og til svikter tilliten. Folk er mer utspekulert enn man tror, og noen er mer godtroende enn man burde være, sier hun.

Fakta: Medlemmene av Kommunesektorens etikkutvalg: Leder Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen Lene Conradi, ordfører i Asker Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland Camilla Dunsæd, prosjektleder/rådmann i Nye Kristiansand Inge Ryan, rådmann i Namsos Paul Leer-Salvesen, professor Universitetet i Agder Tor Dølvik, spesialrådgiver Transparency International Cicel Aarrestad, styremedlem KS bedrift, aktiv pensjonist, selvstendig næringsdrivende Mah-Rukh Ali, forfatter og journalist Casper Lehland, kommunikasjonsrådgiver Høyres stortingsgruppe

Vil du låne feriehus i Spania?

Etikkutvalget har nylig publisert en «Dilemmasamling» med 24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon. I tilfellet «Utålmodig utbygger», heter det:

En utbygger tar kontakt med saksbehandleren i byggesaksavdelingen for å få fortgang i saksbehandlingen. Han tilbyr saksbehandleren å få låne et feriehus i Spania gratis i to uker dersom saken kan bli ferdigbehandlet innen sommeren.

– Hvilke bestemmelser, verdier eller prinsipper i kommunens etiske retningslinjer eller antikorrupsjonsprogram settes i spill her, lyder oppgaven.