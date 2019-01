Dag Inge Ulstein (38) er en av fire helt ferske statsråder som ble presentert på Slottsplassen tirsdag formiddag.

Dersom en politikers verste fiende er hans tidligere uttalelser, er den nye utviklingsministeren kringsatt av fiender. Du behøver ikke grave langt i bergenspressens klipparkiv før de dukker opp.

I mars sa han til NRK at Erna Solbergs avgjørelse om å gjøre Sylvi Listhaug til justisminister var en «varslet katastrofe».

«Jeg vil ikke gå i regjering med et populistisk Frp – de står rett og slett for langt unna et verdiforankret og sosialt radikalt KrF,» skrev han i BT i september og ble en av Knut Arild Hareides tyngste medspillere på Vestlandet.

Listen kunne vært gjort mye lenger.

– Jeg gleder veldig meg til å stupe i det, sa Ulstein, da han fikk nøklene overraskt fra forgjenger Nikolai Astrup.

– Først og fremst skal jeg bruke litt tid nå. Det er ikke så mange timene siden jeg fikk en telefon, forklarte Ulstein til NTB.

Krevende runde i familierådet

Han forteller om en krevende runde i «familierådet», ettersom han sluttet som byråd i Bergen nettopp for å prioritere tiden annerledes, kanskje nettopp til bistandsarbeid.

Den tidligere finansbyråden i det Ap-dominerte byrådet i Bergen, får de beste skussmål av sin tidligere sjef, byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

– Han går inn i en regjering jeg ikke støtter, men han er dyktig og opptatt av å gjøre en forskjell, sier Schjelderup, som ikke er så overrasket over at en dyktig person som Ulstein blir statsråd.

Ikke minst med tanke på at KrF må balansere partiet mellom rød og blå side.

Møter gammel sjef

Ulstein forlot byrådet i høst. Ifølge BT var han og familien (kone og fire barn) på vei til Indonesia for å jobbe for en bistandsorganisasjon. Nå skal han i stedet styre et enormt bistandsbudsjett og krangle med Frp i en regjering han mente partiet ikke kunne sitte.

I regjeringen møter Ulstein sin gamle sjef Monica Mæland (H), som han også har tjenestegjort som byråd for.

Fakta: Dag Inge Ulstein Født 4. desember 1980.

Fra Solevåg utenfor Ålesund.

Byråd i Bergen kommune 2013–2014 og 2015–2018.

Utdannet teolog og har studert arbeids- og organisasjonspsykologi. Har arbeidet som sexolog.

Tilhører den «røde» siden i partiet, som ønsket at KrF skulle følge daværende partileder Knut Arild Hareides anbefaling om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp under veivalget i 2018.

«Sexolog» og «teknomusiker» er de tabloidvennlige vendingene som brukes når Ulstein skal beskrives.

Så sent som i 2012 hadde bandet hans Electric City hiten «Bittersweet», som ble spilt mye på NRK P3.

Når han nå trer inn i UD-borgen på Haakon 7. plass, kommer han til de mørke dressers høyborg. Her får han god brukt for sitt gode humør når han nå blir reisende i verdens elendighet.

I tillegg fremhever de som har tjenestegjort med ham at han har en god sangstemme og har kort vei fra tanke til handling. Det siste kan bli en utfordring for et byråkrati som ikke er «kjent for å ri den dagen det sadler.»

Byttet jobb med gateselger

Ryddig, analytisk og utradisjonell, er ord som ofte brukes om Ulstein. For eksempel da han byttet jobb med Tommy som selger de husløses blad Megafon i Bergen. Tommy gikk på en NHO-konferanse som Bergen kommunes representant, mens byråden sto i sine mest slitte klær og opplevde at folk han kjente gikk lange omveier rundt ham.

Det er ingen grunn til å tro at Ulstein, som er sunnmøring, ikke klarer overgangen til statsråd i Solberg-regjeringen. I 2000 flyttet han til Bergen og er et bevis på det Bergens legendariske ordfører Harry Hansen alltid sa: Det finnes to slags bergensere, de som er født her og de som blir det av overbevisning.

Og overbevisninger har den nye statsråden mye av.