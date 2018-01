Nå får Asheim toppjobben i Stortingets finanskomité

Med ca. to måneders erfaring fra Stortingets finanskomité blir Høyres Henrik Asheim nå leder av hele komiteen.

34-åringen fra Bærum i Akershus ble utpekt som Nikolai Astrups arvtager på et gruppemøte i Høyres stortingsgruppe tirsdag. På samme møte ble Tone Wilhelmsen Trøen valgt til parlamentariske nestleder, et annet verv Astrup har hatt.

Rollebytte: Astrup i regjering, Asheim tar ledervervet på Stinget

Asheim fungerte som vikar for kunnskapsministeren fra midten av september til utgangen av november i fjor høst. Han ble utnevnt som statsråd for perioden daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var i pappapermisjon.

Enkelte antok da at han skulle fortsette i denne stillingen når statsministeren skulle foreta rokeringer i Regjeringen. Men det ble etter hvert klart at det var planlagt et slags rollebytte i Høyre, og slik ble det.

Astrup, som hadde ledet Stortingets finanskomité fra oktober i fjor, forlot Stortinget og gikk etter nyttår inn i Regjeringen, mens Asheim overtar Astrups tidligere lederverv.

Astrup: Han har et ess i ermet

– Det er et veldig godt valg. Han kommer til å gjøre en kjempejobb. Han har både bred politisk erfaring og kommer til å håndtere dette feltet på en strålende måte, sier Astrup.

– Det er et stort ansvar å få budsjettene gjennom i Stortinget. Har du noen råd til ham?

– Han har det samme esset i ermet som jeg hadde, nemlig Svein Flåtten, sier Astrup og viser til Høyres tidligere finanspolitiske talsmann som loset budsjettene til Solbergs regjering gjennom i Stortinget fra 2013 til 2017.

Etter at han ble vraket av sine egne i Vestfold Høyre før 2017-valget, ble han forfremmet til statssekretær på Statsministerens kontor.

- Jeg vil anbefale ham om å lytte til ham. Flåtten har lang erfaring på dette feltet, og så handler det om å finne løsninger som alle partiene kan leve godt med. Det er jeg sikker på at han får til, sier statsråd Astrup, som understreker at han er en veldig omgjengelig fyr, noe som er en fordel i forhandlinger.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Har sittet fire år på Tinget.

Asheim har sittet på Stortinget siden 2013. Hele den første perioden satt han som medlem av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

Før han kom inn på Stortinget var han bl.a. annet leder i Unge Høyre, en organisasjonen han også har hatt en lang rekke verv i lokalt og sentralt. Asheim har også sittet fire år i kommunestyret i Bærum og fire år i Akershus fylkesting.

Han har studert retorikk, kommunikasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI.

Må opparbeide godt forhold til KrF

Asheims viktigste jobb i Stortinget i denne perioden blir å sørge for å få mindretallsregjeringens budsjetter gjennom i Stortinget. Det betyr i praksis at det blir veldig viktig for Asheim å være på godfot med KrF, som valgte å stå utenfor Regjeringen, da Venstre tidligere i januar gikk inn.