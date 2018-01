Saken blir oppdatert.

Nikolai Astrup (39) tar i dag steget opp fra den unge «Minerva-generasjonen» og til politikkens elitelag. Når han nå får plass rundt Kongens bord som utviklings- og bistandsminister, er det en av de minst overraskende utnevnelsene.

Klokken 14 i dag er det statsråd på Slottet, og der blir de nye ministerne utnevnt.

Les her: Slik blir Solbergs nye regjering

Ved hver eneste regjeringsommøblering som inkluderer Høyre, har Astrups navn vært nevnt som en mulig statsråd.

Det skulle gå hele fire år før det endelig ble hans tur. Astrup har vært Høyres meget profilerte miljøpolitiker. Han kommer fra den tunge posten som leder av Stortingets finanskomité. Han leder Oslo Høyre og har fremtredende verv i Europabevegelsen.

Han var initiativtager og ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva fra relanseringen i 2001 og frem til 2008, og han tilhører en generasjon av Høyre-politikere som har sans for klassisk konservativ ideologi. Sammen med en annen fra Minerva-kretsen, Torbjørn Røe Isaksen, ga han ut boken Velferd etter velferdsstaten i 2004.

Rik – rikere – rikest

Ligningstallene fra 2016 viser at han hadde en inntekt på 6 millioner kroner, betalte 4,8 millioner i skatt og hadde en formue på 337 millioner. Formuen stammer fra familie- og investeringsselskapet Pactum, som faren Eivind Astrup bygget opp. Der eier Nikolai Astrup 25 prosent og sitter i styret.

Da Astrup var fersk stortingsrepresentant for åtte år siden, var formuen hans på «bare 193 millioner kroner».

I et intervju med Aftenposten i fjor høst understreket han at han alltid har forholdt seg til Stortingets regelverk.

Den nye statsråden har en mastergrad i statsvitenskap fra London School of Economics.

Opp i elitedivisjonen

Dagens utnevnelse flytter Astrup opp i den absolutte elitedivisjonen i generasjonen som kommer etter Solberg. Hennes to nestledere, Jan Tore Sanner og Bent Høie, er henholdsvis 51 og 46 år gamle – og mer hennes generasjon.

To andre som tilhører den samme generasjonen og som nevnes som fremtidige lederemner, er:

Ine Eriksen Søreide (41), utenriksminister og tidligere leder i Unge Høyre. Hun sitter på Stortinget for Oslo.

Torbjørn Røe Isaksen (39), tidligere stortingsrepresentant. Overtar som arbeidsminister. Ettersom han sa nei til å fortsette på Stortinget, mener mange i Høyre at han har meldt seg ut av kampen om å bli leder. Han overtar jobben som næringsminister etter fire år som kunnskapsminister.

Sammen med Trond Helleland, Høyres parlamentariske leder, hadde han hovedansvaret for å lose Regjeringens budsjett gjennom i Stortinget. En politisk svenneprøve han besto.

Fakta: NIKOLAI EIVINDSSØN ASTRUP Født: 12. juni 1978 i Oslo. Er: Politiker. Første gang innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2009, gjenvalgt i 2013 og 2017. Har vært leder av Oslo Høyre siden 2012. Utdannelse: Har en mastergrad i europeisk politikk og styring fra London School of Economics. Bakgrunn: Har vært leder i Oslo Unge Høyre, politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, samt byrådssekretær i Oslo. Han var også ansvarlig redaktør for tidsskriftet Minerva i 2001–08.

Omorganisere bistanden

Nå venter andre betydelige oppgaver. En stor sak som venter Astrup, er den fremtidige organisering av norsk utviklingshjelp og herunder hvordan forholdet mellom NORAD og UD skal strekes opp.

En lang rekke bistands- og humanitære organisasjoner har lenge presset på for at Norge igjen skal ha en minister for dette området. Det samme har opposisjonen i Stortinget. Denne ministerposten ble i sin tid opprettet på KrFs initiativ da partiet i 1983 ble med i Willoch-regjeringen.

Ikke gamle penger

Navnet Astrup oser av gamle penger, men slik er det ikke i tilfellet Nikolai Astrup.

– Familien hadde ikke noen kapital før dette begynte. De Astrup-ene du har hørt om, er mine seksmenninger, har Eivind Astrup tidligere fortalt til Dagens Næringsliv. I dag er familieverdiene vokst til over 1,5 milliarder kroner.

Nikolai Astrups far Eivind startet for seg selv i 1989, etter tilsammen 20 år i blant annet Storebrand, Oljeselskapet DNO og Platou-systemet. På tuftene av det som da het Platou Investment, startet han rederi, blant annet finansiert med barnas arv etter farfaren og «ikke så rent lite gjeld», slik han selv fortalte det til næringslivsavisen.