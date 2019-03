– Dersom regjeringen åpner for å lagre spesialavfall i de gamle gruvene under Brevik, bør Venstre vurdere å gå ut av regjeringen, mener Carl-Erik Grimstad (V).

Det er nestlederen i Bamble Venstre Line Markussen enig i. Hun forteller at Venstre i Grenland kan komme til å la være å stille liste før årets kommunevalg, dersom Venstre taper denne saken i regjeringen. En annen løsning kan bli at det stilles alternative lister.

– Vi trenger et svar raskt om at det ikke blir deponi i Grenland, sier Markussen.

Fristen for å stille lister utløper 1. april.

Alf Ole Ask

Ketil Kjenseth (V), som leder Stortingets energi- og miljøkomité, sier han har stor forståelse og respekt for dem som nå vil delta i lenkegjeng mot gruvedrift i Kvalsund.

Norsk Avfallshåndtering (NOAH) har siden 1993 hatt et deponi for behandling og lagring av særlig farlig, uorganisk avfall i et tidligere kalksteinsbrudd på Langøya i Oslofjorden.

Dette deponiet er snart fullt. NOAH har søkt om å opprette ny lagringsplass i kalksteinsgruvene i Brevik i Telemark, men planene har vakt sterke reaksjoner i Grenland.

Ikke råd til å tape

På landsmøtet i Venstre er ikke denne saken på dagsordenen, men det er ikke tvil om hva Venstre mener. Det er imot, men nå er partiet i regjering.

Både Grimstad og Markussen har bred støtte i partiet når de slår fast følgende: Etter at Venstre tapte både kampen om deponiene i Førdefjorden og Repparfjorden, er grensen nå nådd.

– Dette er en sak som vi ikke har råd til å tape, sier Grimstad.

Den ligger på Venstre nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuens bord. Han vil ikke på direkte spørsmål fra Aftenposten si noe om når saken avgjøres.

Alley, Ned / NTB scanpix

I valgkampen i 2017 lovet Elvestuen at Venstre i regjering ville lytte til lokaldemokratiet og stanse prosessen med deponi i Grenland om kommunene sa nei. Bystyret i Porsgrund og kommunestyret i Bamble har sagt nei, men prosessen fortsetter.

Lokalt i Grenland er motstanden tverrpolitisk. Dermed er det ikke bare i Venstre det vil bli reaksjoner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp har støttet folk i Grenland og sagt nei.

Kaller Bellona: «et konsulentselskap»

Blant miljøorganisasjonene har Bellona vært ganske alene om støtte til deponi i Grenland. Han har i Aftenposten før landsmøtet i Venstre karakterisert de lokale motstanderne som «populister» og mener motstanden er «usaklig.»

Hauge råder klimaministeren til å kjøre over de lokale protestene.

– Dette viser at Bellona har satt seg selv utenfor denne debatten. Stadig flere ser nå på Bellona, ikke som en miljøorganisasjon, men som et konsulentselskap, sier Grimstad.

– Grenland er et gammelt industriområde. Vi baserer oss på kunnskap som er samlet inn over mange år og slår fast at gruvene ikke er egnet, sier Markussen.

– Når Hauge kaller oss populister i denne sammenhengen, så vet han ikke hva han snakker om, sier Grimstad.