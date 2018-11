Kampvotering i Oslo KrF: En rød og en blå kandidat kjemper om førsteplassen

Tirsdag 6. januar skal KrF i Oslo nominere til kommunevalget til høsten. Det er kamp om førsteplassen mellom lederen i Oslo KrF Espen Andreas Hasle og lederen i KrFs kvinneorganisasjon Oddbjørg Ingeline Minos.

Hasle støttet partileder Knut Arild Hareides linje på landsmøtet. Minos gikk inn for samarbeid med Solberg-regjeringen.

Listen til kommunevalget i Oslo ble satt opp lenge før det ekstraordinære landsmøtet. Da var ikke synet på regjeringsvalg noe tema.

Skjebnevalget får medlemmer til å stille spørsmål: Simen Bondevik spør om han fortsatt er velkommen i KrF

Tror ikke det får betydning

Hasle sier han ikke tror at den opprivende striden om linjevalg kommer til å få noen betydning for valget av toppkandidat i Oslo.

– Vi falt ned på ulike sider på landsmøtet, men jeg opplever ikke at den politiske forskjellen på oss er så stor, sier han.

Hasle viser til at KrF i Oslo ønsker å skifte ut dagens rødgrønne byråd. Det betyr samarbeid til høyre.

– Hva er fordelingen av «blå» og «røde» kandidater på listen i Oslo?

– Det vet jeg ikke, fordi vi har ikke sett på det, men det er mange flinke folk på listen, sier han.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Stor støtte i hovedstaden: Oslo KrFs ledelse støttet Hareide

Kritisk til prosessen

Minos sier at det er vanskelig å si om striden fra landsmøtet får noen betydning, fordi det kommer an på hvordan folk reagerer. Men hun mener at den ikke burde få det, fordi situasjonen er annerledes på kommunenivå enn på riksplan. Selv om Minos til slutt støttet den linjen som vant, mener hun at prosessen ikke var god.

Hun argumenterte også på landsmøtet for at det var feil å felle en regjering uten en sak, eller at det måtte skje i forbindelse med et valg.

Minos har selv samarbeidet tett med Venstre og Høyre i kommunepolitikken i Oslo gjennom fire år som byrådssekretær for eldrebyråden frem til 2015.

Oslo KrF er det første fylkespartiet som nominerer etter at landsmøtet delte seg på midten i striden om KrFs politiske retning. En rekke fylker, deriblant det nye og gigantiske Viken, skal nominere den 17. november. Listeforslagene til fylkestingsvalget og flere av kommunene er klare.

Samtidig som ledelsen skal skape forsoning etter striden om partiets linjevalg, skal det nomineres til listene til kommunevalget. Flere steder ser man at striden om linjevalg påvirker nominasjonen.

Vraket rød kandidat i Stavanger

Rogaland sendte bare blå kandidater til landsmøtet. Og etter fylkespartiets ekstraordinære årsmøte skjedde det ting i Stavanger KrF.

Inge Takle Mæstad, som ville bli KrFs ordførerkandidat i Stavanger, har åpent støttet Knut Arild Hareides venstresving for partiet. Men få dager etter fylkesårsmøtet i Rogaland KrF ble Mæstad vraket fra førsteplassen, skrev VG.

Partileder Knut Arild Hareide sier at han tror partiet etter landsmøtet er bevisst på at det skal vise at det er ulike kandidater som kommer frem.

Han sier at han ikke kjenner detaljene i det som skjedde i Stavanger, men at dette hendte før landsmøtet.

– Jeg tror det er mindre sjanse for at det ville skjedd i etterkant av landsmøtet, sier han.