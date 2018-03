Rødt fremmer mistillitsforslag mot Listhaug

– Vi vil fremme dette mistillitsforslaget så snart som mulig. Det vil overraske meg dersom flertallet på Stortinget har tillit til justisministeren, særlig i lys av de skarpe reaksjonene som Facebook-posten hennes har skapt, sier Moxnes til NTB.

– Støre har sagt at hun nører oppunder hatet fra 22. juli og Hareide har sagt at hun må beklage og slette Facebook-posten. Reaksjonene har vært sterke fra mange hold og synliggjør at Listhaug ikke fortjener Stortingets tillit, mener Moxnes.

Ingen beslutning fra Ap

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre tirsdag ble spurt om partiet vil støtte eller selv fremme et mistillitsforslag mot Listhaug, svarte han følgende:

– På et mellommenneskelig nivå vil de fleste si at de ikke har tillit til denne personens meninger, men Ap har ikke tatt en beslutning om å reise mistillitsforslag. Inntil videre er det en avklaring fra Erna Solberg vi ber om.

I en tale til Arbeiderpartiets landsstyre samme dag, sa Støre at Norge i tiden etter 22.-juli-terroren sto sammen om å ta vare på dem som ble rammet, og om å bekjempe terrorhandlinger og hatet som «drapene på våre ungdommer sprang ut av».

– I dag har vi en regjering som rokker ved dette, hevdet Ap-lederen.

Slettet innlegget

Onsdag slettet Listhaug den mye omtalte Facebook-posten hvor hun blant annet skrev at «Ap mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Det skjedde etter at NTB scanpix på vegne av det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press ba justisministeren om å fjerne bildet fra sosiale medier på grunn av begrensninger byrået har satt for salg av bilder til politiske aktører.

– Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge, har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver Listhaug som en forklaring på at innlegget er slettet.