Listhaug ny nestleder i Frp: – Skal ha sterkt fokus på innvandringspolitikk

Listhaug er som ventet innsatt som nestleder etter Sandberg, mens Ketil Solvik-Olsen fortsetter som den andre av to Frp-nestledere – til tross for at han flytter midlertidig til USA.

Det ble klart etter Frps sentralstyremøte i Oslo mandag ettermiddag. Listhaug blir 1. nestleder, slik Per Sandberg var, mens Solvik-Olsen fortsetter som 2. nestleder.

– Jeg vil fortsette å være meg selv, jeg kan ikke være noen andre. Jeg har vist at jeg kan samarbeide både i regjeringen og i Stortinget. Ofte opplever jeg at det jeg sier, blir vridd og vrengt på – andre kan si det samme uten reaksjon – men det er viktig å være tydelig, sa Listhaug på pressekonferansen.

Sammen med Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen vil hun utgjøre partiets ledelse frem til Frps landsmøte i mai neste år.

Da vil det formelle valget av partiets to nestledere finne sted.

Sterkt fokus på innvandring

Listhaug sier hun som nestleder vil reise mye rundt omkring i landet, slik hun har gjort som stortingsrepresentant.

Som medlem av helsekomiteen på Stortinget vil hun snakke mye om helsepolitikk. Men den tidligere justisministeren vil også – som nestleder – fokusere på innvandring og integrering.

Siv Jensen sa det slik:

– Sylvi har et sterkt engasjement på dette området. Hun er også veldig kjent for det. Jeg vil se det som en styrke for partiet at Sylvi også vil fortsette å ha sterkt fokus på innvandrings- og integreringspolitiske spørsmål.

Nettopp Listhaugs retorikk på innvandringsfeltet har skapt konflikter og problemer med Venstre, som nå er Frps regjeringspartner.

Venstres Abid Raja har uttalt at han frykter «Sylvi-tilstander» og varsler om tøffe oppgjør.

– Jeg vil ikke lenger tie når hun snakker negativt om muslimer og innvandrere som gruppe og fremmer myter og fordommer. Minoritetsungdom må se at de har noen som snakker deres sak i offentligheten, sier Raja til Dagbladet.

Vil profilere innvandrings- og integreringspolitikk

Listhaug har vært favoritt til å overta nestledervervet etter Sandberg etter at senjaværingen trakk seg fra Regjeringen og partiledelsen i august.

Siv Jensen la da ikke skjul på at hun gjerne ville at eks-statsråden inn i partiledelsen.

Jensen sier det ikke er noe problem at Solvik-Olsen, som andre nestleder, vil jobbe fra et annet kontinent. Hun pekte på at det er mulig å kommunisere via telefon og internett.

– Først og fremst er Fremskrittspartiet heldig som vil ha Ketil med videre selv om han har valgt å ta hensyn til familien og konas karrierevalg, og det står det respekt av.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Listhaug-plattform

Enkelte Frp-ere tok tidlig til orde for at Sandbergs nestlederverv burde stå tomt frem til landsmøtet i mai og at partiet kunne nøye seg med en partileder og kun én nestleder frem til da.

Argumentasjonen var at en konstituering av Sandbergs etterfølger allerede nå vil legge sterke føringer på det formelle valget av nestleder i 2019.

Men behovet for å sikre Sylvi Listhaug den plattformen som et nestlederverv gir ble veid – og funnet tyngre. Dessuten ville det uansett være sannsynlig at Listhaug ville vært en favoritt til å etterfølge Sandberg også i mai 2019.

Flere lederemner

Listhaug er med mandagens konstituering også godt posisjonert til å etterfølge Siv Jensen som partileder, den dagen Jensen velger å gå av.

Skulle det skje om kort tid, holder de fleste en knapp på Listhaug.

Skulle det skje senere, er det flere som holdes frem som mulige lederkandidater.

Ved siden av Solvik-Olsen – hvis han fortsetter i partiledelsen også utover mai 2019 – peker også mange på Jon Georg Dale.

Fredag fikk han opprykk fra landbruksminister da han etterfulgte Solvik-Olsen som samferdselsminister.