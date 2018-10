«Ærede president, Folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.»

Det hørtes helt normalt ut da Hans Majestet åpnet årets storting.

I timene før han kom virket også alt som før. Røde løpere ble nøye støvsuget, og stramme soldater inntok sine plasser på hver side av trappeløpet opp mot Vandrehallen. Og inne på flere av kontorene ble bunadssøljene stukket forsiktig inn i linskjortene.

Sandra Borch (Sp) har fått på seg sin bunad og skal være med på den høytidelige åpningen for annen gang som fast representant fra Troms.

– Det har vært et utrolig år. Det har vel aldri før skjedd så mye i norsk politikk som dette året. Og mye av det skulle vi vært foruten, sier hun.

Heiko Junge, NTB scanpix

Olemic Thommessens «undergang»

Allerede et kvarter før Hans Majestet kommer inn i salen, ser man tegn på at noe er annerledes. Olemic Thommessen (H), iført samme rødgrønne bunad som i fjor, går rundt mellom benkeradene og småprater. Deretter går han bort på Oppland-benken og finner sin plass. Der er det ingen presidentklubbe. En tunnel og et byggeprosjekt som ble dyrere og dyrere, ble hans «undergang».

På motsatt side i salen sitter den tidligere Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise og ser ned på mobiltelefonen sin. Året som har gått, ble ikke helt slik han hadde håpet heller.

Plutselig blir det stille i salen. Kongen er rett rundt hjørnet. Dørene åpnes, og kongefamilien entrer salen sammen med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H), som for ett år siden neppe hadde sett for seg at hun skulle følge kongen inn i år.

Jan T. Espedal

Noen velger Frp, andre vraker partiet

«Den 17. januar ble Regjeringen utvidet med partiet Venstre.»

Kongen fortsetter med andre setning i trontalen.

Til høyre for ham er Regjeringen oppstilt, med Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) i spissen. Et halvt skritt bak dem står Trine Skei Grande (V), som for ett år og tre uker siden uttalte at det var «ekstremt lite sannsynlig» at Venstre ville regjere med Frp. Nå står hun der.

Kanskje gjør alle tre seg noen tanker om hvorvidt de neste år kommer til å stå på samme sted. Hans Majestet fortsetter å lese:

«For at ingen skal gå ut på dato, må vi gjøre mer for å oppdatere vår kompetanse. Regjeringen vil fremme tiltak for å la flere få mer opplæring mens de er i jobb …»

Miss Iran og et Facebook-innlegg

Bak Regjeringens førstedamer er det store endringer, ikke minst i Frps mannskap: Per-Willy Amundsen er borte og har igjen funnet en plass i salen. Det har også Solveig Horne. Begge de to røk ut da Venstre kom inn. I tillegg er en rekke Frp-statsråder med enten fornavn eller etternavn på S borte: Sylvi Listhaug, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes.

Ett Facebook-innlegg for mye felte Listhaug, som nå sitter i svart kjole og kors på Møre-benken. Ingen spådde at det ville skje for ett år siden.

Ingen forutså at Per Sandberg skulle ryke ut av Regjeringen på grunn av sikkerhetsbrudd – eller at en forelsket statsråd på ferietur til Iran med en tidligere miss og asylsøker var en del av historien.

Jan T. Espedal

#Metoo?

Da kongen holdt fjorårets trontale, var det støy omkring Trond Giske (Ap). Arbeiderpartiet hadde vraket Marianne Marthinsen og innsatt ham som partiets finanspolitiske talsmann. Begrepet #metoo ga på det tidspunktet liten mening for politikerne som da satt i salen. Det skulle endre seg raskt. I løpet av kort tid ble Giske ribbet for alle verv.

Om kongen kikket etter Giske, ville han ikke se ham. Han har velferdspermisjon.

«Sommeren 2018 kom med varmerekorder og tørke. Et mer ekstremt vær er blitt mer vanlig …»

Kongen har kommet til bøndenes og andres tørkesommer.

I oktober i fjor visste ingen hva det sto i en slibrig tekstmelding som Liv Signe Navarsete hadde fått fra partifeller på hyttetur. Nå vet alle at Ola Borten Moe var på hytta. De vet også mye om hans bryllupsfest – så mye at Venstre-leder Trine Skei Grande følte behov for å kunngjøre at «jeg er ingen overgriper» på forsiden av Aftenposten den dagen hun skulle utnevnes til kulturminister.

Jan T. Espedal

KrFs nedgangskonjunktur

Når kongen er ferdig med sin tale, er det Bård Hoksruds tur. Etter å ha gjennomført en av Stortingets mest omtalte slankekurer, ble Frp-politikeren – også det overraskende for mange – utnevnt til landsbruks- og matminister. Nå skal han lese «melding frå kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding» – på nynorsk.

Siv Jensen har problemer med smilebåndet, men nynorsken flyter godt.

«Noreg er inne i ein oppgangskonjunktur …»

KrF er inne i en motsatt konjunktur. Den har ført til krisestemning og full splittelse i ledelsen om hvem det skal samarbeide med. Kjell Ingolf Ropstad og Knut Arild Hareide er enige om klesdrakten når Stortinget åpnes. Begge stiller i bunad. Men paradoksalt nok er det mer rødgrønt i Ropstads enn i Hareides.

Ropstad har foretatt samme vurdering som Grande. Han vil ikke ha fast følge med Ap og Sp og en eller annen slags løs forbindelse til SV. Det vil imidlertid Hareide. Om han er statsråd – eller om han heller ikke er partileder – når kongen kommer neste år, er det store spørsmålet alle lurer på.

Det sa kongen ingenting om.

Jan T. Espedal