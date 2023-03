Sp-nestleder Ola Borten Moe: – Vil ikke avvise kjernekraft

Tunge krefter i Senterpartiet presser på for at Norge skal ruste opp for å kunne ta stilling til kjernekraft i fremtiden.

Sps nestleder Ola Borten Moe ivrer for at Norge må skaffe seg kompetanse til å kunne vurdere kjernekraft i fremtiden.

17.03.2023 17:43

Nestleder Ola Borten Moe leder resolusjonskomiteen på Sps landsmøte. Resolusjonen om energi avsluttes med et krav om «ny kunnskap om nye energiformer som kan bli aktuelle i fremtiden». Den skal stemmes over lørdag.

Kjernekraft nevnes spesielt. Signalet er klart. Partiet mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap og kompetanse på området.

– Vi sier ikke at vi vil ha kjernekraft. Men vi vil ha mer kunnskap. Det gir Norge en opsjon i fremtiden hvis vi skulle velge å gå den veien. Men uansett er det ingen kjapp løsning på et veldig vanskelig tema, sier Borten Moe.

Han er en pådriver i saken. Som utdanningsminister sørget han i fjor for ekstra midler til forskning på kjernefysikk og kjernekjemi. Og i disse dager lyses det ut midler til studier i kjernefysikk ved to universiteter.

Borten Moe mener kjernekraft ikke bare et spørsmål om produksjon av kraft. Det handler også om beredskap.

– Svenskene skal bygge mye mer, finnene sluttet aldri, og Europa satser på kjernekraft. I tillegg truer Putin med taktiske kjernevåpen i Ukraina. Det er krigshandlinger ved Zaporizjzja, det største kjernekraftverket i Ukraina, sier han.

– Unnlatelsessynd

Etter 2. verdenskrig ble Institutt for energiteknikk opprettet, og Norge bygget forsøksreaktorer på Kjeller og i Halden.

– Det var det tyngste kunnskapsløftet Norge gjennomførte etter krigen. Så har de blitt stengt ned. Norge fant som land ut at dette trenger vi ikke. Det har ikke vært noen diskusjon i Norge om kjernekraft siden 1960-tallet.

– Det er en unnlatelsessynd at vi ikke har holdt ved like denne kompetansen, sier han.

Borten Moe tegner et utfordrende bilde av Norges energisituasjon:

– Vi kommer til å trenge veldig mye mer kraft for å nå klimamålene våre. Det er kjempevanskelig både med vannkraft og vindkraft på land. Nå fester vi vår lit til havvind så langt unna at vi ikke ser dem og dermed ikke tenker på det, sier han.

Ifølge Borten Moe er «Norge nødt til å akseptere noe mer bruk av norsk natur for å produsere den kraften vi har behov for». Han ser ingen vei utenom.

Men slik utbygging blir ofte veldig konfliktfylt.

– Min observasjon er at vindmøller var populære helt til de begynte å komme opp.

Flytende havvind er løsningen

Han sier det er helt nødvendig at Norge lykkes med flytende havvind om kraftbehovet skal dekkes.

– Det er teknisk gjennomførbart, men veldig kostbart.

– Norske havarealer er så uendelig mye større enn fastlandet. Konfliktene er sannsynligvis både mindre og mer håndterbare enn på land, svarer han.

– Kan kjernekraft bli en aktuell energikilde i Norge i fremtiden?

– Ja, jeg vil ikke avvise det. Men jeg vil understreke: Norge har egentlig ikke forutsetninger for å ta en diskusjon. Vi mangler kompetansen, det regulatoriske rammeverket og systemene rundt. Det vil ta lang tid å utvikle, sier han.

Borten Moe kommer med en advarsel:

– Vi må passe på at kjernekraft ikke bare blir en unnskyldning for ikke å gyve løs på de løsningene vi faktisk kan gjøre noe med nå, sier han.

Borten Moe mener mange peker på løsninger som tilsynelatende er problemfrie og ligger frem i tid.

Lagre i titusener av år

Det vil uansett gå lang tid før kjernekraft kan realiseres. Borten Moe peker på spørsmål som lagring av radioaktivt materiale over titusener av år.

– Går det galt er potensialet for skade så enormt mye større enn om en vindmølle slutter å virke. For alle praktiske hensyn er det godt ut på 2040-tallet før dette kan være klart i Norge, sier han.

– Men resolusjonen er et signal om at kjernekraft kan bli aktuelt?

– Det skaffer Norge en kunnskap og en opsjon til å kunne ha en seriøs debatt om dette. Jeg tror alle kan samles om å innhente kunnskap.

Nestleder Ibrahim Ali fronter Senterungdommens iver etter en utredning om kjernekraft.

Senterungdommen presser på

Kjernekraft er en av de viktigste sakene for Senterungdommen under landsmøtet. De vil at regjeringen skal gå inn for å utrede spørsmålet.

– Gjennom generasjoner har man jobbet for å sikre rikelig tilgang på rimelig kraft i Norge. Dagens politikere har et ansvar for å gi dagens unge de samme mulighetene i fremtiden, sier Ibrahim Ali, politisk nestleder i Senterungdommen.

Han peker på at et kraftunderskudd er like rundt hjørnet. Store industrisatsinger vil kreve mye kraft om de skal bli en realitet.

Ali sier at det er et sterkt engasjement om saken i Senterungdommen.

– Mange ønsker ikke store naturinngrep med vindkraft på land. Mange ønsker heller ikke flere utenlandskabler til Europa. De ønsker nasjonal kontroll ved at vi produserer mer stabil energi som vi vil trenge her hjemme, sier Ali.