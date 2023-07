Groruddalen har vært et av Aps sterkeste områder. Nå er Høyre størst også der.

GAMLE STOVNER: Den rødeste delen av Oslo er i ferd med å bli blå. På Aftenpostens siste Oslo-måling er Høyre størst over hele byen.

Arina Aamir er nummer 14 på Oslo Høyres liste i årets lokalvalg. Hun kan bli bystyrets yngste representant. Vis mer

– Lavere skatt. Beboerparkering. Og bompenger.

Opara Godswill ramser opp de tre viktigste sakene for ham før høstens Oslo-valg. Han har alltid stemt Arbeiderpartiet. Nå er han i tvil.

Godswill er ikke alene. Groruddalen og Søndre Nordstrand har i årtier vært Arbeiderpartiets maktbase i hovedstaden. Så sent som i 2015 fikk partiet omtrent halvpartene av stemmene.

Nå er det utenkelige i ferd med å skje. Borgerlige Høyre er ikke lenger bare størst i vest. De er også størst i øst.

– Vi utlendinger, vi merker det på økonomien. Du går i butikken og handler, og alle varer går opp i pris. Du har strømmen i tillegg. Skatter og avgifter er også viktig. Alt som påvirker familiens økonomi, sier Godswill, som har bodd på Stovner i ti år.

Arina Aamir prøver å overtale Opara Godswill til å stemme Høyre.

Sist uke fikk han Arina Aamir på døren. 18-åringen har startet valgkampen for Stovner Høyre. Hun kan bli bystyrets yngste medlem til høsten. Hun merker stor forskjell på mottagelsen partiet får i bydelen.

– Når vi deler ut brosjyrer ved T-banestasjonene tar nesten alle imot. Før var det områder hvor vi nesten ikke turte å gå. Nå blir vi tatt godt imot også der, sier Aamir.

Hun mener Arbeiderpartiets slagord fra 2021-valget har bidratt til dalens politiske skifte.

– De sa før valget at «nå er det vanlige folks tur». Så stemte folk på dem, og nå sliter vanlige folk mer enn noen gang før, sier hun.

Aamir trekker frem beboerparkeringen som noe mange i bydelen er veldig opptatt av. Høyre ønsker å gjøre den gratis i ytre by.

Skjedde noe i 2019

– Groruddalen har lenge vært blant de beste områdene i hele landet for Arbeiderpartiet. Det er et svært viktig velgergrunnlag for dem, sier valgforsker Johannes Bergh.

Hen peker på to faktorer. Det har vært et arbeiderklasseområde. Nå er det et område med en betydelig innvandrerbefolkning. Begge har i stor grad stemt Ap.

– Det skjedde noe ved valget i 2019. Ap mistet mange velgere. Mange av dem gikk til Bompengepartiet, sier Bergh.

Protestpartiet, som nå heter Folkets parti, er knapt synlige på Oslo-målingene i år. Men velgerne som forsvant, ser ikke ut til å finne tilbake til Ap.

Trym Brøderud skal stemme for første gang i år.

Avhengig av bilen

Gamle Stovner er en del av Groruddalen hvor det er en miks av eneboliger og rekkehus.

Her har Trym Brøderud bodd hele livet. Førstegangsvelgeren har ikke bestemt hvem som får hans stemme.

Han er imidlertid ikke i tvil om hva han mener om den nye beboerparkeringen i området.

– Det er bare tullete.

– Betale over 3000 i året for å parkere. Det har aldri vært sånn tidligere. Det har ikke vært noe problem her i gaten. Det blir bare dumt, sier 18-åringen.

Han er avhengig av bilen for å få fritiden til å gå opp.

– Da kan jeg dra hit og dit i stedet for å sitte en time på bussen, sier Brøderud.

Han mener kollektivtilbudet er tilrettelagt for de som bor i Oslo sentrum.

Endring blant innvandrerne

Folks holdning til bilen bidro sterkt til valgresultatet i Groruddalen i 2019. Bompengepartiet gjorde et brakvalg.

Mange av partiets velgere var eldre med minoritetsbakgrunn, sier valgforsker Bergh.

Innvandrere har ofte stemt Arbeiderpartiet. Aamir ser en endring der nå. Hennes besteforeldre flyttet fra Pakistan til Norge for å jobbe.

Aamir tror mange av dem følte det var viktig å være lojal mot Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet. Det var en slags takk for at familiene fikk flytte til Norge.

– Nå i tredje og fjerde generasjon er det i ferd med å endre seg. Man trenger ikke gi tilbake til Ap mer. De har ikke de rette løsningene. Mange med innvandrerbakgrunn er opptatt av lavere skatter, og at de skal få mulighetene foreldrene ikke hadde, sier Aamir.

Lars Grønvold har bodd på Stovner hele livet. Han ser en endring i dalen øst i Oslo.

Mindre å rutte med

Lars Grønvold er tredje generasjon på Stovner. Han er ikke overrasket over at dalen nå kan skifte politisk farge.

– De jeg har vokst med, vi har jo vært arbeiderklassen. Men vi ser jo nå at den politikken som skulle hjelpe alle på denne siden av byen, den har skadet de som slet fra før. Om det er Arbeiderpartiets skyld eller ikke, det vet jeg ikke.

– På hvilken måte mener du?

– Jeg tenker på skatter og avgifter og økte kostnader på alt. Det er en pakke med alt, alt blir dyrere. Folk får mindre å rutte med, sier han.

Størst, men ikke nødvendigvis makt

Men selv om mange nå sier at de vil stemme Høyre i Oslo, så er det ikke sikkert at partiet får makten. Norstats måling for Aftenposten viser at det er helt likt mellom høyre- og venstresiden.

Forsker Bergh sier Høyres støttepartier gjør det for dårlig på målingene.

– Og det holder ikke til å få flertall, sier han.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) samarbeider med flere partier som gjør det bra.

– SV, MDG og Rødt står sterkt i Oslo, særlig blant unge velgere og i sentrumsnære strøk, sier Bergh.